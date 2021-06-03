











Группа Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) в этом месяце предлагает широкую культурную программу с несколькими новинками. Мероприятия порадуют любителей искусства и гастрономии.

11 и 12 июня шеф-повара Франк Черутти и Риккардо Каманини приготовят два ужина и уникальный обед в Hôtel de Paris в рамках первого «Фестиваля звезд» (Festival des étoilés). Этот фестиваль на несколько вечеров объединит самых известных шеф-поваров.

17 июня в Hôtel de Paris состоится грандиозный вечер — Бал Принцев и Принцесс (Grand Bal des Princes et Princesses). Гости погрузятся в атмосферу роскоши.

Для этого масштабного мероприятия группа SBM организует поднятие флагов на площади Казино и церемонию приветствия на красной дорожке.

Огромный паук в садах Булингрин

19 июня SBM откроет выставку работ франко-американской художницы Луизы Буржуа. Посетителей наверняка впечатлит паук высотой более трех метров на восьми гигантских ногах, установленный в садах Булингрин.

Больше о новинках: 25 июня в казино Café de Paris откроется зал, посвященный живой рулетке. Игроки смогут опробовать виртуальную английскую рулетку на экране.

Каждое воскресенье ресторан Las Brisas в отеле Monte-Carlo Bay Hotel & Resort будет предлагать экзотические бранчи. В рамках «бранча по всему миру» шеф-повар Марсель Равин (Marcel Ravin) обещает кулинарное путешествие с ароматами Азии, Южной Америки, Карибского бассейна и Испании.

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