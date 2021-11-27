В то время как судно до сих пор лежит на дне в порту Фонвьей, Оливье Лаванья (Olivier Lavagna), генеральный директор Портов Монако, рассказал Monaco Tribune о мерах принятых для борьбы с загрязнением окружающей среды.

«Это первый случай, когда порты Монако сталкиваются с посадкой на мель судна такого размера», — сказал Оливье Лаванья. Действительно, Обществу эксплуатации портов Монако (SEPM) пришлось столкнуться с неожиданным инцидентом в ночь с 31 октября на 1 ноября. «Le Vieux Crabe», 16-метровый корабль, не был обнаружен во время традиционного утреннего пересчета.

Мы не хотим подводного демонтажа

Ситуацию быстро удалось взять под контроль

Когда члены команды SEPM заметили на воде радужную пленку, что является явным признаком загрязнения воды, они быстро поняли, что судно затонуло ночью. Абсорбирующие и защитные боны, экологические диспергаторы…

Все эти средства были использованы для предотвращения загрязнения моря углеводородами. «Следует отметить очень слаженные совместные действия между нашими службами, государством, поставщиками услуг и сторонними экспертами, приехавшими издалека», — говорит Оливье Лаванья.

Однако сразу поднять судно, которое по-прежнему лежит на глубине 8 метров, не представляется возможным. «Нашей первой задачей было обезопасить затонувшее судно, слив оставшееся в баке дизельное топливо», — объясняет генеральный директор. «Мы не хотим подводного демонтажа, так как этот вид работ неизбежно приводит к загрязнению окружающей среды».

«Старому крабу» придется ждать под водой, пока страховая компания не найдет решение и большая баржа не сможет поднять его на поверхность.

Порт Фонвьей может принять до 275 судов с максимальной осадкой 3 метра © Monaco Tribune

Экология: порты Монако «высоко оценены» с точки зрения защиты окружающей среды

По счастливой случайности, за три дня до инцидента с судном «Vieux Crabe» команда Портов Монако только провела полномасштабные учения по ликвидации последствий загрязнения. «Эти учения проводятся для отработки рефлексов и тестирования оборудования», — объясняет Оливье Лаванья.

Следует сказать, что в конце прошлого года порт Эркюль и порт Фонвьей получили сертификат «Чистые порты, с активным биоразнообразием» (Ports Propres Actifs en Biodiversité). Награда, которая свидетельствует о приверженности хартии ценностей и конкретных действиях, предпринимаемых для защиты окружающей среды и морского биоразнообразия. Пример? Под водой были установлены био-домики, служащие питомниками для рыб.

12 ноября прошлого года в порту Фонвьей, в разгар коронакризиса, был проведен независимый аудит. «Орган по сертификации «Чистые порты» (Ports Propres) поприветствовал наши действия по ликвидации последствий кораблекрушения», — говорит Оливье Лаванья. «Именно поэтому порты Монако занимают очень высокие позиции по сравнению с другими портами с точки зрения охраны окружающей среды и предотвращения загрязнения».

Планы на будущее? SEPM продолжает свои действия в пользу экологической ответственности, повышая осведомленность владельцев судов и облагораживая территорию порта. Так, например, запланированы работы по расширению зоны электрических розеток для лодок. «Если электричество будет подаваться на причал, лодкам больше не придется использовать генератор», — объясняет генеральный директор SEPM.

Это доказывает, что когда речь идет об экологии, выигрывают все!

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