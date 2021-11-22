С 21 по 29 ноября в третий раз проходит Европейская неделя сокращения отходов. В Монако запланировано множество мероприятий, посвященных теме сокращения отходов.

В этом году 69 организаций решили участвовать в Неделе сокращения отходов. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Программа мероприятий обширна и разнообразна. Департамент окружающей среды в этом году выбрал тему устойчивых сообществ.

Мероприятия и семинары этой недели

Краткий обзор программы Недели сокращения отходов. 22 ноября в рамках Дня без мяса «Columbus Monte-Carlo» предлагает попробовать вегетарианские блюда. В среду дети смогут принять участие в «Охоте за сокровищами без отходов». Будет проведена игра «Три», после чего дети смогут подкрепиться «Закусками с нулевыми отходами».

В четверг и пятницу можно сдать кроссовки, перчатки и шарфы для сбора, организованного мэрией. В субботу можно подарить вторую жизнь предметам на мероприятии «Réparathon» или научиться делать компост на специальном практическом семинаре. В течение недели можно посетить выставку «Plaidoyer pour la Terre» и временную площадку «Barista Zero Waste».

Океанографический музей участвует в Неделе сокращения отходов, организуя мероприятие «Один день, один шеф-повар, один рецепт борьбы с отходами». С 22 по 26 ноября шеф-повара Патрик Мезиано (Patrick Mesiano), Марсель Равин (Marcel Ravin ) и Сильвен Этьеван (Sylvain Etiévant) по очереди будут предлагать посетителям кофе-брейк без отходов. Съедобными будут даже столовые приборы!