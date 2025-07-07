В Ницце открылась первая во Франции аптека c искусственным интеллектом

Аптека Madeleine в Ницце стала лабораторией инноваций, оснастив своих лаборантов умной гарнитурой на основе искусственного интеллекта.

В аптеке Madeleine в Ницце с помощью микро-гарнитуры Жеральдин переходит от одного клиента к другому. Изменения почти незаметны для неопытного глаза, но для персонала заведения это настоящая тихая революция. Вот уже несколько недель фармацевт и её команда оснащены устройствами с искусственным интеллектом.

«Мы первыми использовали решение Wildix x-hoppers и являемся пионерами во Франции во внедрении этой инновации», с энтузиазмом говорит Давид Кано, директор Etelys, интегратора решений Wildix, итальянской компании, специализирующейся на унифицированных коммуникациях.

Аптеки – жертвы краж

За необходимостью прибегать к этому нововведению стоят регулярные проблемы краж, от которых страдают аптеки, особенно в летние периоды высокой посещаемости.

«Во-первых, для нас это чистый убыток: продукция, которую мы продаём, стоит дорого. Но прежде всего это требует постоянной бдительности с нашей стороны. Это утомительно. Некоторые воры очень организованы и перемещаются из одной аптеки в другую, иногда даже группами. У нас есть группа в WhatsApp, чтобы оповещать другие аптеки о случаях обнаружения воров, но этого недостаточно», сетует Жеральдин Демарш.

Видео имитации потенциальной кражи © Все права защищены

Гарнитуры Wildix x-hoppers оснащены искусственным интеллектом, способным обнаруживать подозрительное поведение в режиме реального времени. Подключенные к системе видеонаблюдения, эти устройства постоянно анализируют движения в аптеке.

«Как только обнаруживается подозрительное действие, система автоматически отправляет звуковой сигнал непосредственно на гарнитуры лаборантов. На смартфон также отправляется уведомление с видеозаписью кражи. Данные и видео записываются локально и соответствуют Общему регламенту ЕС по защите данных (GDPR)», уверяет Давид Кано.

Технология меняет правила игры

Для Жиля Гираля, представителя Wildix, приехавшего провести демонстрацию, выбор этого оборудования – это прежде всего выбор комфорта, обеспечивающего хорошие условия труда: «Во Франции все категории краж в магазинах приводят к потере товарооборота в размере 7,5 млрд евро. Из них 15% – это фармацевтические и парафармацевтические товары. В период с 2023 по 2024 год количество краж увеличилось на 14%. Есть острая необходимость в оказании помощи этим специалистам, которые находятся в стрессовой ситуации и должны отслеживать кражи во время обслуживания клиентов, управления запасами и телефонными звонками».

Эта технология позволяет реагировать немедленно и незаметно, не тревожа клиентов и не прибегая к традиционным микрофонным вызовам, транслируемым по всему заведению.

Универсальный инструмент для повседневного использования

Помимо обеспечения безопасности, эта технология оптимизирует внутреннюю связь внутри аптеки. Теперь лаборанты могут координировать свои действия, подавать сигнал о необходимости пополнения запасов или запрашивать техническую помощь, не покидая своего рабочего места. Система также позволяет осуществлять автоматическую транскрипцию разговоров для облегчения мониторинга операций. «Только несколько человек на ключевых должностях оснащены этой системой для быстрой продажи, хранения и подготовки рецептов», объясняет Кристина Никлу, другой фармацевт учреждения.

Давид Кано, Жиль Гираль, Кристина Никлу и Жеральдин Демарш подробно рассказывают о работе решения Wildix во время демонстрации © Monaco Tribune

Технология x-hoppers идёт дальше, предлагая QR-коды, которые клиенты могут сканировать, чтобы запросить помощь у фармацевта по конкретному продукту. Эти взаимодействия автоматически регистрируются, создавая ценную базу данных о потребностях и поведении клиентов.

Возможности искусственного интеллекта в здравоохранении

Для аптек потенциальные возможности применения ИИ огромны: оптимизация управления запасами, улучшение идентификации лекарственных взаимодействий, персонализация лечения и выявление мошенничества с рецептами. «ИИ дополняет нашу работу, он усиливает нашу роль в консультировании и поддержке клиентов», замечает Кристина Никлу.

Аптека Madeleine – первопроходец в этом эксперименте, который вполне может создать образовательную базу. После того, как первоначальное нежелание использовать ИИ было преодолено, «принятие произошло естественно и быстро», говорит Жеральдин Демарш.

Маленькая революция, которая может быстро распространиться на другие аптеки Лазурного берега и расширить использование ИИ для упрощения процедур оказания медицинской помощи в учреждениях здравоохранения. Это также технологическое пари, начатое в Монако по случаю открытия нового Больничного центра Княгини Грейс.