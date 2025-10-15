Как открыть банковский счет в Монако?

Княжество — это один из крупнейших финансовых центров мира. Если вы планируете открыть счёт, управлять своими активами, сделать инвестиции или получить консультацию по управлению капиталом, Monaco Tribune собрал для вас всю необходимую информацию.

Открыть банковский счёт в Монако можно достаточно просто — для этого не требуется никаких особых юридических или нормативных разрешений. Тем не менее, если у вас уже есть связи с Княжеством — например, вы живёте, работаете или ведёте бизнес в Монако, — процесс проходит заметно быстрее и проще.

Каждый банк устанавливает собственные правила и условия для открытия счёта, в том числе минимальную сумму, которую нужно внести. В сегменте частного банковского обслуживания (private banking) стартовые вклады, как правило, довольно высокие — от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов евро. Всё зависит от того, насколько ваш финансовый профиль соответствует услугам и продуктам банка. В розничных банках (retail banking) требования скромнее — часто можно открыть счёт без минимального депозита.

Все детали обсуждаются во время личной встречи с консультантом, как и в других странах. Важно понимать, что процесс открытия счёта занимает время. Банк проводит тщательную проверку всех документов и данных, поэтому процедура может длиться от одной недели до двух месяцев — в зависимости от внутренней политики конкретного учреждения.

Какой банк выбрать?

«В Монако сегодня работают 24 банковских учреждения, и все, кроме одного, являются филиалами крупных международных групп. Они находятся под двойным контролем — французского Управления по надзору и разрешению банковских конфликтов (ACPR) и правительства Княжества, в рамках валютного соглашения с Европейским союзом», — объясняет председатель Монегасской ассоциации финансовых услуг (AMAF) Роберт Лор.

Каждый банк в Монако имеет собственную специализацию и подход. Одни фокусируются на управлении частным капиталом — предлагают услуги портфельных управляющих, экспертов по финансовым рынкам и юристов, хорошо знакомых с монегасским правом. Другие работают преимущественно с компаниями и профессионалами в сфере недвижимости.

Попадание Монако в «серый список» Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) в июне 2024 года не оказало серьёзного влияния на банковский сектор. Открытие счетов продолжилось в обычном режиме, ни один банк не покинул Княжество, а напротив — некоторые учреждения даже проводили сделки по выкупу активов. «2024 год стал рекордным для банков Монако: объём активов вырос более чем на три миллиарда евро», — отмечает Роберт Лоре. По его словам, Монако усилило меры по обеспечению прозрачности и соблюдению международных стандартов. Это, конечно, добавило банкам административной нагрузки, усложнило часть процедур и привело к более тщательным проверкам операций, но укрепило репутацию финансового сектора Княжества.

Какие нужны документы?

Чтобы открыть банковский счёт в Монако, необходимо подготовить ряд подтверждающих документов:

Документ, подтверждающий место жительства (выданный не более трёх месяцев назад);

Если Вы переезжаете в Монако — подтверждение подачи заявления на получение вида на жительство;

копию удостоверения личности с фотографией

А также документы, необходимые для формирования досье KYC (Know Your Customer — «знай своего клиента»).

Каждый банк может установить собственный перечень дополнительных документов. Вас могут попросить предоставить, например, сведения о ваших финансовых и недвижимых активах, документы, подтверждающие происхождение средств, или последнюю налоговую декларацию.

А как насчёт необанков?

Развитие финансовых технологий — один из самых заметных трендов современного мира. Финтех-компании активно трансформируют классическую банковскую систему, предлагая новые решения — от онлайн-банкинга до цифровых платёжных сервисов.

«На сегодняшний день ни один необанк не имеет головного офиса в Монако. Они поднадзорны регуляторам своих стран и, соответственно, доступны для жителей Княжества на тех же условиях, что и в других странах Европы», — поясняет председатель AMAF.

Главное преимущество таких банков — простота и скорость доступа к услугам. Тем не менее, в Монако традиционные банки тоже не отстают: активно развиваются цифровые сервисы, появляются чат-боты, системы искусственного интеллекта, упрощённые онлайн-операции. Но одно правило остаётся неизменным — для открытия счёта требуется личное присутствие клиента. Монегаскские банки придают этому большое значение, считая индивидуальный подход важнейшей частью обслуживания.