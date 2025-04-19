Дух совершенства: трудовые будни Франческо Грозоли, генерального директора CMB Monaco

Возглавляя CMB Monaco, Франческо Грозоли олицетворяет лидерство, основанное на прогнозировании, последовательности и неустанном внимании к качеству обслуживания. Благодаря организованному управлению и ясному взгляду в будущее он руководит неуклонно развивающимся банковским учреждением.

В рубрике «Дух совершенства» Monaco Tribune изучает работу влиятельных руководителей. Цель – понять, как эти лидеры ежедневно влияют на эффективность своих организаций.

Pеклама

Организованное управление

Франческо Грозоли мало спит и рано встает, соблюдая чёткий график. Утренняя дисциплина, сочетающая физическую активность и стратегическую подготовку, позволяет ему обеспечить результативность своего рабочего дня.

Его повестка дня, выстроенная вокруг Правления банка, его кредитного комитета и комитета по рискам, отражает строгое руководство. «Эти совещания играют важную роль, но они не должны заслонять самое главное – прямой контакт с сотрудниками и клиентами». Отказываясь от чисто административного ведения дел, он отдает предпочтение руководству на местах. «Если мы слишком удаляемся от конечного клиента, мы теряем из виду то, что создает нашу ценность. Человеческие отношения в нашей работе имеют основополагающее значение».

Международная панорама в местном контексте

CMB Monaco работает в исключительной экосистеме. «В Монако – редкая концентрация компетенций, талантов и знаний. Но чтобы оставаться впереди, нужно уметь понимать слабые сигналы из мира».

Восхищаясь восточным качеством обслуживания, он регулярно ездит на Ближний Восток, в частности со своей семьей, чтобы увидеть другие образцы безупречного общения. «Роскошные отели и индустрия роскоши являются источниками вдохновения. Частный банкинг должен соответствовать этим стандартам».

« J’aime bâtir, transformer, créer » © CMB Monaco

Искусство делегирования и выбора

Понимая, что рост организации требует принятия ответственности, Франческо Грозоли придает особое значение делегированию полномочий. «Делегирование – это доверие, даже если иногда оно допускает возможность ошибки».

Умение говорить «нет» также является частью работы генерального директора. «Мы должны научиться отказываться от того, что не способствует нашему долгосрочному развитию. Это вопрос стратегической ясности».

Рабочие обеды также претерпели изменения. «В настоящее время я предпочитаю организовывать их в офисе, с нашим собственным поваром. Это более конфиденциально и эффективно, поскольку мне не приходится тратить время на поездки. Это позволяет нам предлагать клиентам качественное обслуживание, отвечающее их тщаниям».

Эта работа требует полной самоотдачи

Перфекционизм, ориентированный на эффективность

Франческо Грозоли развивает в себе постоянное стремление к совершенству, черпающее свои ресурсы в обменах с клиентами, в технологиях и поддержке. Каждый месяц он работает с наставником из банковского сектора, чтобы обсуждать свои практические навыки и выходить из зоны комфорта.

Что интересного он прочёл в последнее время? «10x Is Easier Than 2x», книгу о расстановке приоритетов. «Эта книга вынудила меня задать себе вопрос: какие 20% действий дают 80% результатов?»

Что касается инструментов, он отдает предпочтение платформам для совместной работы, таким как Microsoft Teams с интегрированным чат-ботом Copilot, и испытывает новые решения, такие как Perplexity, быструю альтернативу ChatGPT.

Ничто никогда не стоит на месте

Подготовка лидеров будущего

Тем, кто стремится к руководящим должностям, он даёт однозначный совет: «Нужно увлечься своим делом. Эта работа требует полной самоотдачи».

Он также ценит дух инициативы. «Ценные работники – это те, кто предлагает, кто действует, кто делает себя незаменимыми».

Как открыть банковский счет в Монако?

Построение долговечного учреждения

Если бы Франческо Грозоли не выбрал карьеру в сфере финансов, он стал бы строителем. «Мне нравится строить, преобразовывать, создавать что-то прочное и организованное».

Эта склонность отражается в его манере управления банком. «Сегодня я строю учреждение. Каждое принятое нами решение должно способствовать построению банка будущего. Ничто никогда не стоит на месте. Предприятие – это вечная стройплощадка. Мы всегда должны прогнозировать, подстраиваться и развиваться».