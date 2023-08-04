Как открыть банковский счет в Монако?

Княжество – мощный финансовый центр. Вы желаете открыть здесь банковский счет, управлять своими активами, инвестициями и получать консультации о будущем вашего имущества? Monaco Tribune сообщает вам самое главное.

Начнем с мифологии о том, с какой суммой можно открыть счет в Монако. Все зависит о того, какой тип счета вы желаете отрыть! Частные банки могут запросить минимальный депозит в 500 000 евро, но в некоторых банках при открытии счета никакие депозиты не требуются.

Чтобы открыть счет в Княжестве, надо отвечать некоторым особым критериям. Если вы живете во Франции, то открыть счет в Монако невозможно. Вы должны либо иметь гражданство Монако, либо быть его резидентом, либо быть в процессе устройства в Княжестве, либо работать в нем. Процесс открытия счета может занять немало времени – от недели до месяца – поэтому счет надо открывать сразу, если вы хотите устроиться в Монако.

Какой банк выбрать?

В Монако – около сорока банков и около 60 компаний по управлению портфелями ценных бумаг и денежных средств. Société Générale, BNP Paribas, Compagnie Monégasque de Banque (CMB), Barclays, Banque Havilland, Banque Julius Baer, EFG Bank, Union Bancaire Privée, Indosuez… Каждый из них предложит вам разные тарифы в зависимости от ваших запросов и необходимости.

Например, Société Générale de Monaco – частный банк подразделения Société Général Private Banking. Он специализируется на операциях в области управления частным имуществом и предлагает менеджеров портфелей ценных бумаг, специалистов на рынке капиталов, а также юристов, экспертов в монакском праве.

Indosuez – все еще лучший банк Монако?

Banque Européenne du Crédit Mutuel работает с предприятиями и специалистами по недвижимости. Есть также банк CMB, – эталон в Монако, – который постепенно обращается к private banking, управлению имуществом и инвестициями.

Частный или коммерческий банк? Выбор за вами! Следует заметить, что французы проездом в Монако могут бесплатно снять наличные в банкоматах BNP Paribas, как во Франции.

Как снять квартиру в Монако?

Какие нужны документы?

При открытии счета банк всегда запрашивает некоторые оправдательные документы:

Документ, подтверждающий место жительства, давностью не более 3 месяцев;

Если вы устраиваетесь в Монако – подтверждение вашего запроса разрешения на жительство;

Двусторонняя копия вашего удостоверения личности с фотографией.

Свяжитесь с отделением банка по поводу этих документов. У вас наверняка могут запросить дополнительные документы, такие как список ваших финансовых активов и недвижимости, справки о происхождении имущества или вашу последнюю налоговую декларацию.