











Многие частные и юридические лица ищут возможности, чтобы обосноваться в Княжестве. Монако пользуются превосходной репутацией в мире, благодаря высокому качеству жизни и выгодным налоговым условиям, однако переехать сюда не так просто. Рассказываем о необходимых условия для тех, кто хотел бы стать резидентом Монако.

С 2011 года Welcome Office сопровождает людей, желающих переехать или основать компанию в Княжестве. Всем иностранным гражданам, старше 16 лет, желающим жить в Монако более 3 месяцев, необходимо получить вид на жительство, выданный государственным органом Княжества.

Для выходцев из стран Европейского экономической зоны (ЕЭЗ), достаточно иметь идентификационную карту или паспорт, с действующим сроком годности. От граждан этих стран не требуется виза для въезда в страну, в отличии от тех, кто не состоит в сообществе. Сначала им потребуется получить французскую визу, что касается и не совершеннолетних.

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Монако — многонациональный город-государство

Вторым условием для получения вида на жительство в Монако является наличие здесь жилья, которое должно соответствовать нуждам семьи. Для этого, нужно предоставить контракт на проживание, который должен быть подписан и внесен в реестр. В Монако частные лица практически никогда не сдают жилье напрямую, поэтому, Вам необходимо будет обратиться в агентство по недвижимости. У них на руках, как правило, одни и те же досье и квартиры, что упрощает процедуру.

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Кроме этого, человеку нужно доказать, что он, с финансовой точки зрения, может себе позволить проживать в Княжестве. Так, для упрощения процедур, ключевым этапом оформления вида на жительства является открытие счета в банке, даже если это и официально не требуется. Что касается социального страхования, то покрытием расходов на здравоохранение в Монако занимается «Касса компенсации социальных услуг при Княжеском правительстве» (франц. Caisse de Compensation des Services Sociaux du Gouvernement Princier). Для ухода за детьми в Монако работают детские сады, принимающие детей от 3 лет. Изучение английского языка в Княжестве является обязательным и преподается с начальной школы.

Преимущества резидентов Монако

Резиденты Монако пользуются целым рядом преимуществ. Хотя Княжество больше официально и не является офшорной зоной, здесь, тем не менее, существуют очень выгодные налоговые условия. Например, резиденты Монако, за исключением граждан Франции, избавляются от уплаты налога на прибыль.

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Кроме этого, недвижимость не облагается никаким налогом: ни налогом на землю, ни налогом на проживание. Государство взимает всего 1% от годовой суммы аренды, включая коммунальные расходы. Что касается деятельности предприятий (если они не превышают 25% от своего оборота за рубежом), то они не должны платить налог и освобождаются от подоходного налога (ISB) в течение первых двух лет, с прогрессивным налогообложением в течение последующих трех лет.

38 000

Такова приблизительная численность населения Монако. Согласно данным от 2016 года, среди самых многочисленных иннностранных диаспор, проживающих в Княжестве были граждане Франции — 9 286 человек, Италии — 8 172, и Великобритании — 2 795 человек.

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