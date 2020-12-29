











В 2019 году в Монако было зафиксировано от 5 до 7 миллиардов вливаний капитала. Это колоссальный рост, который объясняется переносом крупных глобальных состояний. Кто владельцы этих состояний? Какой профиль их компаний?

В начале 2000-ых в Монако в основном обосновывалась клиентура из Восточной Европы. Финансовый кризис 2008-го года изменил ситуацию — теперь это в основном англосаксы, особенно англичане и австралийцы.

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«Мы говорим о некоторых очень крупных бизнесменах с мировым именем, которые решили обосноваться в Монако и привезли с собой финансовые активы», — поясняет Эрве Ордиони (Hervé Ordioni), генеральный директор банка Edmond de Rothschild. Связано ли это в Brexit? Это не вызывает сомнений у профессионала, который также является председателем комитета AMAF «Продвижение рынка». Эрве Ордиони также упоминает «значительную помощь Эвелин Гента (Evelyne Genta), посла Монако в Соединенном Королевстве».

Процесс переезда замедлен

Несмотря на то, что многие англичане подали заявления на проживание в Монако, процесс легализации все еще долгий, и это связано с кризисом в области здравоохранения. «Сегодня проблема заключается не в неопределенности вокруг выхода Соединенного Королевства из ЕС, а в коронавирусе». Впрочем, Brexit также создаст дополнительную административную проблему, так как переезжать будут уже не люди из Европейского Сообщества.

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