











Согласно свежему отчету PwC и швейцарского банка UBS, во время пандемии состояние миллиардеров мира выросло на 27% и достигло отметки в 10 триллионов долларов США.

По данным исследования «Riding The Storm», с апреля по июнь этого года состояние 2 189 миллиардеров мира выросло на 27% и достигло в совокупности 10,2 триллионов долларов США. «Это время быстрых изменений, которые неоднозначно отражаются на судьбах миллиардеров», — прокомментировали в UBS. В отчете UBS отмечается рост на 1,3 триллиона долларов по сравнению с концом 2017 года, когда общее состояние миллиардеров мира составляло 8,9 триллиона долларов.

Инвесторы и промышленники получили наибольшую выгоду от пандемии. Их состояние увеличилось на 41% и 44% соответственно. Самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos), преумножил богатство выросло до 74 миллиардов долларов США.

Третий по величине налогоплательщик Великобритании переезжает в Монако

Обещание Монако об отсутствии подоходного налога — это «золотой билет» для самых богатых людей мира. Известнейшие миллиардеры Монако — сэр Филип Грин, владелец Topshop, и братья Барклай.

В Монако проживают более 12 000 миллионеров при общем населением в 38 000 человек. Недавно Джим Рэтклифф (Jim Ratcliffe), самый богатый человек Великобритании и магнат нефтехимической промышленности, объявил о своем переезде в Монако. Согласно Индексу миллиардеров Блумберга, состояние Ратклиффа выросло с 9,5 млрд фунтов стерлингов в январе 2019 года до 17,5 млрд. фунтов стерлингов. До отъезда в Монако Ратклифф был третьим по величине индивидуальным налогоплательщиком в Великобритании.