











25 сентября в Больнице Принцессы Грейс умер девяностолетний пациент. Его тест на коронавирус оказался положительным, хотя человека госпитализировали по другой причине.

Пока не установлено, была ли смерть вызвана коронавирусом. В заявлении Княжеское правительство пояснило, что 91-летний человек «умер от одного из сопутствующих заболеваний, от которого он страдал». По данным Monaco Matin, умерший пациент был жителем Монако.

210 случаев коронавируса

С начала пандемии это пятая смерть в Монако, потенциально связанная с коронавирусом. До этого умерли восьмидесятилетние женщина и мужчина, 72-летний житель Монако и 79-летний мужчина-нерезидент.

В последний раз о новых случаях коронавируса в Монако сообщалось 26 сентября. Всего в Княжестве коронавирус был установлен у 210 человек. Выздоровели 169 человек, еще 9 пациентов проходят лечение в Больнице Принцессы Грейс. Двое из них — в реанимации, семеро госпитализированы. 30 человек находятся под наблюдением Центра домашнего мониторинга.