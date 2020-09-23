











22 сентября в Монако было выявлено два новых случая коронавируса. Княжеское правительство приняло решение отменить два мероприятия и ввело несколько новых мер предосторожности.

С начала пандемии в Монако было зафиксировано 197 случаев коронавируса. Восемь пациентов находятся в Больнице Принцессы Грейс. Шесть из них госпитализированы, двое нерезидентов Монако находятся в реанимации. Зарегистрировано четыре случая выздоровления — в общей сложности с начала пандемии выздоровели 163 человека. Еще 24 человека остаются под надзором Центра домашнего мониторинга.

Ночная продажа алкоголя — под запретом

В связи с ростом числа случаев коронавируса в соседних регионах Княжеское правительство решило отменить «День наследия», запланированный на 27 сентября. Вместе с городским советом Монако было принято решение об отмене Ярмарки аттракционов, запланированной с 16 октября по 19 ноября в Порт Эркюль.

С 25 сентября вступают в силу новые меры санитарной предосторожности. Максимальная разрешенная численность мероприятий составит 1000 человек, если не будет сделано исключение. Продажа алкоголя на вынос будет запрещена с 8 вечера до 6 утра. Школьные поездки за пределы Монако временно запрещены.