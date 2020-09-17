











16 сентября в Монако было зарегистрировано три новых случая коронавируса. После критики со стороны Национального совета, правительство Князя объявило об открытии нового центра тестирования на коронавирус в Espace Léo Ferré.

С начала пандемии в Монако зарегистрирован 181 случай Covid-19. Пять человек госпитализированы и находятся в больнице Княгини Грейс. Среди них один нерезидент Монако, который лечится в отделении интенсивной терапии. Еще 34 человека проходят самоизоляцию. Общее число выздоровевших выросло до 137 человек.

До 400 тестов в неделю

10 сентября Национальный совет заявил, что создание центра тестирования является делом «чрезвычайной срочности». Похоже, правительство прислушалось. Новый центр тестирования в Espace Léo Ferré в Фонвьеле открыт с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов. Центр тестирования может проводить до 400 бесплатных тестов в неделю.

Тестирование смогут пройти люди с симптомами или контактировавшие с носителями коронавируса. Для прохождения тестирования нужно направление врача. Оно может быть выдано терапевтом или Министерством здравоохранения Монако. В экстренных случаях результаты тестирования будут известны в течение 24 часов. Направления на тестирование должны быть зарегистрированы по номеру +377 92 05 55 00.

Любой человек, у которого нет симптомов и который не состоял в контакте с заболевшим, может пройти тест в частных лабораториях.