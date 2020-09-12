











10 сентября в Монако было зарегистрировано четыре новых случая коронавируса. Среди заболевших — два местных студента. В свете роста числа случаев коронавируса Национальный совет Монако просит правительство создать национальный центр тестирования на Covid-19.

С начала пандемии в Монако зарегистрировано 165 случаев коронавируса. 10 сентября коронавирус был установлен у ученика начальной школы François d’Assise, а также у шестиклассника из средней школы имени Карла III. Одноклассники и учителя, контактировавшие с заболевшими, должны будут пройти тест на коронавирус. Обе школы усилили меры социального дистанцирования.

Призывы создать единый центр тестирования на коронавирус

Сейчас в больнице им. Княгини Грейс с коронавирусом госпитализированы четыре человека, в том числе ординатор, который находится в отделении интенсивной терапии. 34 человека проходят самоизоляцию. Общее число выздоровевших выросло до 121 человека.

Национальный совет Монако не раз критиковал действия княжеского правительства по борьбе с пандемией. 10 сентября Национальный совет призвал создать центр тестирования на Covid-19. В последние недели заболеваемость устойчиво растет. На прошлой неделе регион Приморских Альп был объявлен «красной зоной».

«Речь идет о том, чтобы люди, имеющие симптомы, но не нуждающиеся в стационарном лечении, а также те, кто находился в прямом контакте с заразившимися, могли сделать тест в разумные сроки», — заявил Национальный совет.