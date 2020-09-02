











Lionheart, внушительная 90-метровая мегаяхта, пришвартована в главном порту Монако уже несколько недель. Причина этой продолжительной остановки – обнаружение среди членов экипажа двух положительных случаев коронавируса.

Это впечатляющее роскошное судно принадлежит сэру Филипу Грину (Sir Philip Green), британскому миллиардеру и владельцу марки одежды Topshop, и его жене леди Тине Грин (Lady Tina Green), которая является резидентом Княжества. Lionheart – это самая большая яхта, когда-либо построенная итальянской верфью Benetti. Она была куплена британским магнатом в 2016 году. Ее стоимость оценивается в 150 миллионов долларов США. На яхте есть каюты для 16 членов экипажа, а также шесть комнат для 12 гостей.

Два случая заражения COVID-19 на борту яхты

«После техобслуживания в Италии, яхта вернулась в Монако. Мы должны были отправиться в круиз с моей семьей. Я должна была провести тесты для всего экипажа перед отъездом. Мы обнаружили два случая COVID-19 – один бессимптомный и другой с болью в горле», – сказала леди Тина Грин британской газете «The Sun«. Оба работника были отправлены на карантин в свои каюты, в то время как остальные пассажиры оставались на яхте. «Все в порядке», – добавила Тина Грин.

С начала эпидемии четырнадцати яхтам пришлось остаться на карантин в портах Монако по просьбе местных властей. На таких яхтах можно увидеть желтый флаг, поднятый в верхней части корабля. Ситуация с Lionheart должна скоро разрешиться. В начале этой недели все пассажиры яхты сдали анализ на коронавирус и у них не было обнаружено наличия инфекции.