Comment ouvrir un compte bancaire à Monaco ?

La Principauté est une place financière forte. Vous souhaitez y ouvrir un compte bancaire, gérer vos actifs, vos investissements et être conseillé sur l’avenir de votre patrimoine ? Monaco Tribune vous guide sur les essentiels à savoir.

L’ouverture d’un compte bancaire à Monaco n’est pas soumise à des restrictions légales ou réglementaires particulières. Toutefois, l’existence de liens économiques, professionnels ou résidentiels avec la Principauté, facilite le processus.

Chaque établissement fixe ses propres règles d’entrée en relation, notamment en matière d’encours minimum. Dans le secteur de la banque privée, (private banking), les établissements exigent le plus souvent des dépôts initiaux significatifs, pouvant aller de plusieurs centaines de milliers à plusieurs millions d’euros ou équivalent. L’adéquation entre le profil du client et la gamme de services et produits proposés est déterminante. Généralement, les banques de détails (retail banking) n’imposent pas de dépôt minimum.

Les modalités d’ouverture d’un compte, sont déterminées lors de rendez-vous avec des conseillers comme dans les autres places financières. À noter que l’ouverture d’un compte nécessite un temps d’analyse, généralement compris entre une semaine et un ou deux mois, en fonction des contrôles de conformité et de la politique interne de chaque établissement.

Quelle banque choisir ?

« La Principauté compte 24 établissements bancaires actifs, tous, à l'exception d'un seul, filiales de grands groupes internationaux. Ils sont soumis à une double supervision : celle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en France, et celle du Gouvernement Princier au regard de l'accord monétaire avec l'Union européenne », explique Robert Laure, président de l'Association Monégasque des Activités Financières (AMAF).

Chaque banque a ses spécificités et son positionnement : certaines sont spécialisées dans les activités dédiées à la gestion des patrimoines privés et proposent l’accès à des gérants de portefeuilles, des spécialistes des marchés de capitaux ou encore des juristes, experts du droit monégasque, d’autres encore se destinent aux entreprises et aux professionnels de l’immobilier.

L’inscription de la Principauté sur la liste grise du groupe d’action financière (GAFI) en juin 2024 n’a pas entrainé de conséquence économique particulière négative dans les banques. Les ouvertures de comptes ont continué, aucune banque n’a quitté la Principauté et certaines opérations de rachats sont en cours. « L’année 2024 s’est clôturée sur un record d’actifs détenus par les banques monégasques, avec plus de trois milliards d’euros de capitaux nouveaux », souligne Robert Laure. La Principauté a renforcé ses mesures de transparence et de conformité, ce qui a généré davantage de travail administratif avec parfois une lourdeur accrue des procédures, et de vigilance renforcée sur certaines opérations.

J’ai besoin de quels documents ?

À l’ouverture d’un compte, certaines pièces justificatives vous seront toujours demandées par la banque :

Un justificatif de domicile datant de 3 mois maximum

Si vous vous installez à Monaco : un justificatif de votre demande de titre de séjour

La copie recto/verso d’une pièce d’identité comportant votre photo

Et de manière générale, toutes pièces justificatives de constitution de votre dossier « KYC », de connaissance du client.

L’agence bancaire vous renseignera au sujet de ces documents, il vous en sera certainement demandé d’autres tels que la liste de vos actifs financiers et immobiliers, l’origine de votre patrimoine ou votre dernière déclaration fiscale si nécessaire.

Et les néobanques ?

La montée en puissance des technologies financières constitue une tendance mondiale importante. Les startups fintech ont bousculé certains modèles d’affaires traditionnels en proposant des solutions innovantes, de la banque en ligne aux paiements numériques.

« Aucune néobanque ne possède aujourd’hui de siège domicilié à Monaco, elles sont supervisées par leur pays d’origine. Elles restent donc accessibles aux résidents comme partout ailleurs en Europe », explique le Président de l’AMAF. L’avantage principal de ces solutions résidant dans leur simplicité d’accès.

À Monaco aussi les services digitaux progressent rapidement (chatbots, IA conversationnelle, opérations en ligne simplifiées), mais l’ouverture d’un compte requiert encore une présence physique. Un argument de poids pour les conseillers bancaires monégasques qui insistent sur l’accompagnement personnalisé.