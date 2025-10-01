Монако на пути перемен: Пьер-Андре Кьяппори о криптовалюте, экономике и будущем предпринимательства

Во вторник, 30 сентября, по приглашению Молодёжной экономической палаты Монако (JCEM) советник правительства и министр по вопросам финансов и экономики Пьер-Андре Кьяппори выступил с подробным докладом о состоянии экономики Княжества.

В отеле Méridien Beach Plaza мероприятие открыла председатель палаты Ханна Деррьян, отметив важность диалога с представителями власти. Это была уже третья в этом году конференция с завтраком, организованная Молодёжной экономической палатой. Пьер-Андре Кьяппори, занимающий должность советника правительства – министра финансов и экономики, представил впечатляющие экономические показатели и очертил стратегические направления, по которым развивается Монако.

Крепкое экономическое здоровье

Приведённые министром цифры действительно впечатляют. «Экономика Монако растёт в реальном выражении, то есть с поправкой на инфляцию, на 5% в год в период 2019–2024 годов», — отметил он. Для сравнения, средний рост в еврозоне «едва превышает 0,5% в год». Пьер-Андре Кьяппори подчеркнул, что такие результаты являются уникальными: «Крайне редко изолированная экономика может расти в четыре раза быстрее, чем зона, в которой она находится».

По его словам, эта динамика во многом объясняется масштабными частными инвестициями, в частности в сфере недвижимости, а также значительными государственными проектами — например, экокварталом Маретерра. При этом, вопреки классическим экономическим теориям, Монако удалось избежать как бюджетного дефицита, так и серьёзного инфляционного давления. Большую роль в этом сыграл трансграничный рынок труда, объединяющий сотни тысяч работников.

Открытый в декабре 2024 года после шести лет строительства, проект Mareterra стал одной из крупнейших инвестиций Княжества. Его стоимость составила 2 миллиарда евро, а результатом стало появление дополнительных 6 гектаров территории © Арианна Мингетти Мелани в Messenger

Министр также заверил: «Бюджет на 2025 год будет профицитным», подчеркнув, что Монако продолжает твёрдо придерживаться политики бюджетной дисциплины. Сегодня резервный фонд княжества составляет около 9 миллиардов евро — «примерно годовой бюджет», что позволяет экономике страны быть устойчивой даже в условиях замедления роста соседних государств.

Монако уверенно движется к международному соответствию

Особую часть своего выступления Пьер-Андре Кьяппори посвятил международным стандартам. Он напомнил, что после очень критического отчёта Moneyval за 2022–2023 годы Княжество продемонстрировало серьёзный прогресс. «По 39 из 40 рекомендаций мы в значительной степени или полностью соответствуем требованиям. Единственный оставшийся вопрос касается криптовалют», — пояснил министр. Он уточнил, что правительство совместно с Национальным советом работает над этой последней рекомендацией, и соответствующий закон планируется принять до конца 2026 года.

Цифровизация и административная модернизация

Отдельное внимание министр уделил изменениям в административной системе Монако. «Некоторые нормативные акты датируются 1828 годом», — отметил он. Именно поэтому правительство решило провести масштабную реформу корпоративного права. Первый шаг был сделан в апреле 2025 года, когда вступил в силу закон, разрешивший создание единоличных обществ с ограниченной ответственностью и значительно упростивший многие бюрократические процедуры.

«Для создания ИП больше не нужно ходить по инстанциям. Всё можно сделать онлайн», — с удовлетворением подчеркнул Пьер-Андре Кьяппори. Главная цель реформы, по его словам, — «систематическая цифровизация всех процедур» в течение ближайших двух лет. В частности, планируется внедрение системы онлайн-записи на приём и полное переведение ключевых административных услуг в онлайн.

© Молодёжная экономическая палата

Создание предприятий и перспективные секторы

Рост числа новых компаний подтверждает позитивную динамику в экономике Княжества. «В этом году зарегистрировано около 393 новых структур, что означает увеличение более чем на 30%», — сообщил директор по экономическому развитию Стефан Бруно, присутствовавший на встрече. Отмечается устойчивая тенденция: количество единоличных предприятий увеличивается, тогда как доля свободных профессий снижается. При этом наиболее активными направлениями становятся консалтинг, проектные бюро и деятельность, связанная с интеллектуальными услугами.

Отвечая на вопрос аудитории Молодёжной экономической палаты Монако о приоритетных секторах для будущего, Пьер-Андре Кьяппори предложил простой и ясный критерий: «Сектор, который всегда будет интересовать правительство, — это сектор с высокой добавленной стоимостью на квадратный метр, учитывая ограниченность нашей территории». В числе наиболее перспективных направлений он назвал инвестиционные фонды и частный капитал.

Касаясь темы финансовых инноваций, министр проявил осторожность в отношении криптовалют, не обеспеченных реальными активами, таких как биткойн. Однако при этом он с энтузиазмом отметил потенциал токенов, которые охарактеризовал как «выдающуюся инновацию с многообещающими применениями в сфере права собственности».

Обращение к предпринимателям

В завершение выступления министр обратился к молодому поколению предпринимателей: «Совет, который я хотел бы вам дать, — это не прислушиваться к советам, особенно когда они исходят от администрации», — иронично заметил он. «Государство не может предсказать инновации. Создателями богатства являетесь вы. Правительство готово выслушать вас». Тем самым Кьяппори отверг модель директивного планирования по-французски и призвал предпринимателей развивать уникальные проекты и внедрять собственные инновационные идеи.