Франческо Грозоли: «Монако привлекает своей стабильной финансовой и банковской системой, а также исключительным качеством жизни»

Управляющий директор CMB увлеченно рассказал Monaco Tribune о 33 годах своей карьеры в финансовом секторе.

В своем элегантном кабинете в двух шагах от Казино Монте-Карло управляющий директор CMB, Франческо Грозоли, поделился с нами своей долгой карьерой в финансах. Этот энтузиаст попал в систему довольно молодым, а точнее, в ходе летней стажировки на предприятии. «Эта стажировка затянулась на 33 долгих года», шутит он. Приехав в Княжество в возрасте восьми лет, молодой человек стремительно поднимался по карьерной лестнице.

Закончив школу в Монако, Франческо Грозоли отправился в Ниццу изучать экономику, и уже в 1989 году получил первый рабочий договор. «Я начал работать в BSI, швейцарском банке, имевшем небольшой филиал в Княжестве, вспоминает он. В 1997 году я перешел в Republic National Bank of New-York, который в то время очень высоко котировался в Монако. Профессиональный рост привел меня на должность коммерческого директора. В 2007 году я вошел в группу Barclays, стремившуюся развить деятельность в направлении частного банка и создавшую новую марку – Barclays Wealth. Я работал генеральным директором и отвечал за Европу, Ближний Восток и Африку. Наконец, в 2019 году я покинул Barclays и стал управляющим директором CMB.»

Адаптация к новому миру

В Монако и во всем стремительно развивающемся мире Франческо Грозоли сталкивается со многими спорными вопросами. «Мы проработали 10, а то и 12 лет в среде с негативными или нулевыми ставками при крайне низком уровне инфляции. Нынешняя смена курса дестабилизирует почти всех». Как долго продлится эта инфляция, побившая рекорды в 80-е годы? «Вот уже несколько дней цифры инфляции в США снижаются, а это значит, что мы скоро вернемся в управляемую среду», прогнозирует управляющий директор CMB.

Следует заметить, что Монако представляет собой особый случай – «микрокосмос высочайшего уровня» – в котором резиденты и клиенты часто располагают существенной покупательной способностью. «Например, в секторе люкса и гостиничного бизнеса никогда еще не было столько расходов. Это довольно удивительно.» Житель Монако отмечает «изысканность (очень богатой) клиентуры категории Ultra High Net Worth». Эта клиентура пользуется услугами высококвалифицированных управляющих и ожидает от банков определенной оперативности.

Вот уже несколько дней цифры инфляции в США снижаются, а это значит, что мы скоро вернемся в управляемую среду

Санитарный кризис обусловил важное место удаленной работы. В результате многие предприниматели с семьями стали устраиваться в Княжестве. «Они управляют делами отсюда, в то время как еще несколько лет назад наши клиенты переезжали в Монако лишь в конце карьеры. Монако – привлекательное место за счет стабильной финансовой и банковской системы, а также за счет исключительного качества жизни. В частности, я имею ввиду безопасность, образование и здравоохранение.»

Клиентура стала моложе, она внимательнее относится к вопросам окружающей среды и «устойчивости финансов». Франческо Грозоли считает, что эти клиенты «инвестируют так, чтобы мир стал завтра лучше». Например, вкладывают средства в возобновляемые источники энергии, а не в ископаемое топливо. «Банки играют важную роль передаточного звена между инвесторами и реальной экономикой.»

Монако – удивительное смешение

Проработав более 30 лет на службе страны в банковском и финансовом секторе, Франческо Грозоли признает, что «продолжает учиться каждый день». В этом году он отметил свой 56-й юбилей, но не готов так рано оставить карьеру. Его работа – его увлечение. «Банк – не только капиталы и технологии, но еще и человеческий фактор.» Франческо Грозоли руководит в банке 250 сотрудниками. Помимо этого, он ежедневно наблюдает за взаимоотношениями с 3 000 клиентами CMB.

«Каждую неделю за завтраком я собираю совещание с сотрудниками CMB Монако. Я также провожу много времени с клиентами», говорит Франческо Грозоли и добавляет: «В Монако мне посчастливилось общаться с совершенно необычайными людьми. Часто говорят об имущественном богатстве Княжества, намного реже – о его интеллектуальном богатстве. Монако – удивительное смешение людей на площади в два квадратных километра. Такой близости нет больше нигде.»

Несмотря на свою высокую занятость, Франческо Грозоли считает делом чести проводить время с близкими. «Моя супруга проводит больше времени с нашими двумя сыновьями, но я всегда стараюсь найти время для семьи. Я не играю в гольф, но люблю путешествовать, люблю гастрономию и дегустации престижных вин... В душе я эпикуреец», с улыбкой признается он. Для итальянской души это вполне нормально, не так ли? «Я здесь уже так долго! Я, конечно, чувствую свои итальянские корни, но мое сердце принадлежит Монако», заявляет бизнесмен, получивший от Князя монакское гражданство в этом году.