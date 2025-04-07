Князь Ренье III – «Князь-строитель», преобразивший Монако

В воскресенье, 6 апреля, исполнилось 20 лет со дня смерти Князя Ренье III. «Князь-строитель» глубоко преобразовал Княжество Монако за время своего правления.

Он любил море, старинные автомобили и создавал скульптуры из кованного железа. В юности он играл на нескольких музыкальных инструментах и в спектаклях, но помимо этих увлечений он грезил современным и устойчивым городом будущего.

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Князь Ренье III родился 31 мая 1923 года. Он стал первым монархом Княжества, родившимся на территории Монако. Воспитанный в строгости своим дедом, Князем Луи II, он получил образование во Франции, Англии и Швейцарии и очень рано сформировал в себе требовательное отношение к княжеским обязанностям.

После изучения политологии в Париже, прерванного войной, в 1944 году он вступил во французскую армию и принял участие в Эльзасской кампании. За военные заслуги он был награжден Военным крестом и стал кавалером ордена Почетного легиона.

Фотография Князя, опубликованная в журнале Международного немецкого клуба, 1974 г.

В 1949 году, в возрасте всего 26 лет, он вступил на престол. С самого начала своего правления Князь Ренье III взялся за глубокую трансформацию Княжества как в территориальном, так и в институциональном плане. Именно эта политика расширения и модернизации принесла ему прозвище «Князь-строитель».

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«Расширение в море»

Осознавая географические ограничения Монако, территория которого в 1861 году составляла всего 145 гектаров, Князь Ренье III сделал ставку на беспрецедентное развитие – расширение Княжества за счет строительства на море. Эту стратегию характеризуют три основные стройплощадки:

Квартал Портье (1958-1961): + 3,5 гектара

Расширение Ларвотто (1961-1968): + 5,4 гектара

Фонвьей (1966-1973): + 22 гектара с нуля

Только эти расширения увеличили общую площадь Монако почти на 20%, доведя её к 2005 году до 202 гектаров.

Помимо территориального развития, Князь Ренье III инициировал политику модернизации инфраструктуры. Железнодорожная линия, пересекавшая Княжество, была проложена в 1960-х годах, что в 1964 году привело к строительству нового вокзала. Для облегчения движения транспорта с 1971 года строились транспортные развязки.

© Жан-Поль Баскуль (Jean-Paul Bascoul)

В то же время развивалась социальная инфраструктура: вертолетная площадка (1987), морская платформа (1991), плавучая дамба для приёма больших круизных лайнеров, а также крупные культурные и спортивные учреждения: Музей доисторической антропологии (1959), Морской стадион Ренье III (1961), Аудитория Ренье III (1979), Стадион «Луи-II» (1985) и Grimaldi Forum (2000).

Как Князь Ренье III представлял себе 2000 год?

Князь Ренье III во всех своих проектах наметил четкую установку: развитие города не должно идти в ущерб качеству жизни. По всему Княжеству были разбиты парки, сады, скверы и большой розарий. Строения должны гармонично вписываться в окружающую среду.

Видение XXI-го века

Княжеская семья на Дворцовой площади © Все права защищены / Архивы Княжеского дворца Монако

В 1974 году в статье, опубликованной в журнале Club Allemand International, Князь Ренье III рисует эскиз того, каким может быть Монако в 2000 году. Он описывает обновленный город с современным конференц-центром, новыми школами и больницами, социальным жильём, развитой технической сетью и, прежде всего, гармонией между экономическим развитием и охраной окружающей среды. Он также утверждает, что Скала будет сохранена как символ национальной идентичности.

Работа «Князя-строителя» не ограничивается городским благоустройством. Он возродил компанию Société des Bains de Mer, отремонтировал Казино и крупнейшие отели Монако. Он активно поддерживал культуру, искусство, цирк и обеспечил сохранение монакского языка.

На дипломатическом фронте он развернул сеть посольств, укрепил конституционную независимость Княжества и поддерживал тесные узы с Францией, в том числе во время франко-монакского кризиса 1962 года.

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