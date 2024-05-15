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Ретроспектива полувековой давности: 25 лет правления князя Ренье III

Автор: Théo Briand
Опубликовано 15 мая 2024
княжеская-семья-25-лет-правления-князя-ренье-III
Правящая семья на Дворцрвой площади © Все права защищены/Архивы Княжеского дворца Монако
Автор: Théo Briand
- 15 мая 2024

Торжества продолжались 4 дня.

75 лет назад, 9 мая 1949 г., князь Ренье III стал преемником своего деда, Князя Луи II. Ему предстояло оставить свой след не только в истории Княжества, но и в сердцах монегасков.

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Князя-строителя до сих пор очень не хватает жителям Монако. В память о нем Княжеский дворец опубликовал несколько фотографий из своих архивов. 50 лет назад Монако отмечало 25-ю годовщину восшествия Князя на престол.

По этому случаю правящая семья – сам Князь Ренье III, Княгиня Грейс, Наследный принц Альбер II, Принцесса Каролина и Принцесса Стефани — утром 9 мая отправились в Кафедральный собор для благодарственной мессы.

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На обратном пути во дворец Княжескую семью сопровождало выступление женевского элитного. Во второй половине дня они пригласили монегасков во внутренний двор дворца, чтобы показать галерею Геркулеса.

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Дворцовая площадь во время празднования 25-й годовщины правления князя Ренье III © Все права защищены/Архивы Княжеского дворца Монако

В тот же день мэр Монако и президент Национального совета вручили Князю Ренье III цепь Великого магистра Ордена Гримальди, состоящую из двенадцати золотых медальонов с выгравированной личной печатью Князя.

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церемония-парадный-двор-княжеского-дворца
вручение-цепи-великого-магистра-ордена-гримальди
Князь Ренье III получает зоротую цепь Великого Магистра Ордена Гримальди из рук президента Национального Совета Огюста Медсена и мэра Монако Жана-Луи Медсена © Все права защищены/Архивы Княжеского дворца Монако

По завершении четырехдневных празднований Князь Ренье III пригласил жителей Монако на грандиозный загородный обед в новом квартале Фонвьея. Это было идеальное окончание торжеств, посвященных 25-летию его правления.