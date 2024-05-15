Ретроспектива полувековой давности: 25 лет правления князя Ренье III
Торжества продолжались 4 дня.
75 лет назад, 9 мая 1949 г., князь Ренье III стал преемником своего деда, Князя Луи II. Ему предстояло оставить свой след не только в истории Княжества, но и в сердцах монегасков.
Князя-строителя до сих пор очень не хватает жителям Монако. В память о нем Княжеский дворец опубликовал несколько фотографий из своих архивов. 50 лет назад Монако отмечало 25-ю годовщину восшествия Князя на престол.
По этому случаю правящая семья – сам Князь Ренье III, Княгиня Грейс, Наследный принц Альбер II, Принцесса Каролина и Принцесса Стефани — утром 9 мая отправились в Кафедральный собор для благодарственной мессы.
На обратном пути во дворец Княжескую семью сопровождало выступление женевского элитного. Во второй половине дня они пригласили монегасков во внутренний двор дворца, чтобы показать галерею Геркулеса.
В тот же день мэр Монако и президент Национального совета вручили Князю Ренье III цепь Великого магистра Ордена Гримальди, состоящую из двенадцати золотых медальонов с выгравированной личной печатью Князя.
По завершении четырехдневных празднований Князь Ренье III пригласил жителей Монако на грандиозный загородный обед в новом квартале Фонвьея. Это было идеальное окончание торжеств, посвященных 25-летию его правления.