Ретроспектива полувековой давности: 25 лет правления князя Ренье III

Торжества продолжались 4 дня.

75 лет назад, 9 мая 1949 г., князь Ренье III стал преемником своего деда, Князя Луи II. Ему предстояло оставить свой след не только в истории Княжества, но и в сердцах монегасков.

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Князя-строителя до сих пор очень не хватает жителям Монако. В память о нем Княжеский дворец опубликовал несколько фотографий из своих архивов. 50 лет назад Монако отмечало 25-ю годовщину восшествия Князя на престол.

По этому случаю правящая семья – сам Князь Ренье III, Княгиня Грейс, Наследный принц Альбер II, Принцесса Каролина и Принцесса Стефани — утром 9 мая отправились в Кафедральный собор для благодарственной мессы.

Князь Альбер II и княгиня Шарлен на Международной выставке собак — 2024 в Монако

На обратном пути во дворец Княжескую семью сопровождало выступление женевского элитного. Во второй половине дня они пригласили монегасков во внутренний двор дворца, чтобы показать галерею Геркулеса.

Дворцовая площадь во время празднования 25-й годовщины правления князя Ренье III © Все права защищены/Архивы Княжеского дворца Монако

В тот же день мэр Монако и президент Национального совета вручили Князю Ренье III цепь Великого магистра Ордена Гримальди, состоящую из двенадцати золотых медальонов с выгравированной личной печатью Князя.

Князь Ренье III получает зоротую цепь Великого Магистра Ордена Гримальди из рук президента Национального Совета Огюста Медсена и мэра Монако Жана-Луи Медсена © Все права защищены/Архивы Княжеского дворца Монако

По завершении четырехдневных празднований Князь Ренье III пригласил жителей Монако на грандиозный загородный обед в новом квартале Фонвьея. Это было идеальное окончание торжеств, посвященных 25-летию его правления.