Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire parvenir vos questions sur nos réseaux sociaux ou directement dans notre boîte mail. Aujourd’hui, nous vous répondons à propos d’une salle de sport située au Larvotto.

Les salles de sport attirent toujours plus de monde et il est vrai que pratiquer son sport proche du Larvotto ou avec une vue sur la plage à de quoi nous émerveiller. Cependant, il n’existe plus de salle au Larvotto. Le Larvotto Gym Center a, malheureusement, fermé en septembre 2019 après 10 ans de bons et loyaux services.

Plusieurs autres salles de sport restent disponibles au sein de la Principauté :