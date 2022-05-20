Все больше и больше из вас присылают нам свои вопросы в социальных сетях или прямо на наш адрес электронной почты. Сегодня мы расскажем вам о тренажерном зале, расположенном в районе Ларвотто.
Тренажерные залы привлекают все больше и больше людей, а занятия спортом с видом на пляж Ларвотто — это вдвойне приятно. Хорошие новости! Недавно там открылся тренажерный зал: Fit Factory.
Он стал преемником тренажерного зала Larvotto Gym Center, который закрылся в сентябре 2019 года в связи со строительством нового пляжного комплекса Ларвотто. Fit Factory открыт с 7 до 21:30 в будние дни и с 8:30 до 13:30 в выходные и предлагает 600 м² площади для поддержания формы, включая зал для спиннинга. Групповые занятия начнутся 7 июня.
За 1860 евро в год вы можете заниматься на абсолютно новых тренажерах с великолепным видом на пляж. Для первых 100 зарегистрировавшихся и бывших клиентов Gym Center предусмотрена скидка в размере 200 евро.
Вы можете прийти посмотреть как выглядит зал и запросить больше информации или позвонить по телефону (+377) 97 98 15 93.
В Княжестве есть несколько спортивных залов:
- В 2018 году Мэрия Монако открыла тренажерный зал прямо в порту Эркюль, чтобы все желающие смогли тренироваться рядом с морем. Фитнес-клуб Hercule открыт каждый день, а стоимость годового абонемента составляет 990 евро. Hercule Fitness Club
- Eclub, расположенный по адресу 6 Boulevard des Moulins, предлагает полный спектр услуг и предлагает новые технология для поддержания формы. Стоимость годового абонемента — 948 евро. Eclub Monaco
- Также есть залы премиум-класса. Например, 39 Monte Carlo. Чтобы пользоваться тренажерным залом, необходимо стать членом клуба и заплатить €4900 за год. Thirty Nine Monte-Carlo
- С прекрасным видом на Средиземное море к вашим услугам также предлагается фитнес-центр Fitness Monte Carlo в отеле Fairmont. Доступ в этот тренажерный зал стоит от 250 евро в месяц. Fitness Monte Carlo
- В отеле Thermes Marins de Monte-Carlo также имеется ряд тренажеров для занятий фитнесом. В качестве бонуса можно воспользоваться бассейном с морской водой, холодной ванной и солярием. При годовой подписке рассчитывайте на 4100 евро за один год. Thermes Marins Monte-Carlo
- Также существует и бесплатный вариант — MonaMove. Задуманные Себастьяном Шабалем и Extended Monaco, две площадки уже установлены под открытым небом. Один на дамбе Фонвьей, а второй на Новом пирсе. Все оборудование, необходимое для поддержания формы, имеется в наличии, а приложение MonaMove будет сопровождать и тренировать вас. Кроме того, вы можете наслаждаться превосходным видом на Средиземное море.