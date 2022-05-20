Все больше и больше из вас присылают нам свои вопросы в социальных сетях или прямо на наш адрес электронной почты. Сегодня мы расскажем вам о тренажерном зале, расположенном в районе Ларвотто.

Тренажерные залы привлекают все больше и больше людей, а занятия спортом с видом на пляж Ларвотто — это вдвойне приятно. Хорошие новости! Недавно там открылся тренажерный зал: Fit Factory.

Он стал преемником тренажерного зала Larvotto Gym Center, который закрылся в сентябре 2019 года в связи со строительством нового пляжного комплекса Ларвотто. Fit Factory открыт с 7 до 21:30 в будние дни и с 8:30 до 13:30 в выходные и предлагает 600 м² площади для поддержания формы, включая зал для спиннинга. Групповые занятия начнутся 7 июня.

За 1860 евро в год вы можете заниматься на абсолютно новых тренажерах с великолепным видом на пляж. Для первых 100 зарегистрировавшихся и бывших клиентов Gym Center предусмотрена скидка в размере 200 евро.

Вы можете прийти посмотреть как выглядит зал и запросить больше информации или позвонить по телефону (+377) 97 98 15 93.

© Théo Briand / Monaco Tribune

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