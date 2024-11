La Fondation Prince Albert II et la Vendée Globe Foundation s’engagent ensemble pour la protection des océans

Aux Sables-d’Olonne, le 8 novembre dernier, une étape importante a été franchie pour la préservation des océans. À l’occasion de la cérémonie de création de la Vendée Globe Foundation, le Prince Albert II a signé un partenariat historique avec cette nouvelle organisation, destinée à défendre les écosystèmes marins.

Lors de cette cérémonie, le Souverain monégasque, accompagné de plusieurs personnalités, a souligné l’importance de la coopération entre la Fondation Prince Albert II et la Vendée Globe Foundation. Ce partenariat, qui allie science, sport et engagement environnemental, a pour objectif de mieux comprendre et protéger les océans, tout en encourageant des comportements respectueux envers le milieu marin.

En présence de M. Alain Leboeuf, Président du Conseil départemental de la Vendée, de M. Gilles Sallé, Président de la Vendée Globe Foundation, et de M. Olivier Wenden, Vice-Président de la Fondation Prince Albert II, le Souverain a réaffirmé l’importance de la collaboration entre ces deux entités dans la lutte contre la dégradation des écosystèmes marins.

Un partenariat au cœur de la dynamique du Vendée Globe

Le partenariat s’inscrit dans la dynamique de la célèbre course à la voile, le Vendée Globe, un défi mondial autour du monde en solitaire. Un événement sportif majeur qui incarne des valeurs de courage, de persévérance et, surtout, de respect de l’océan. Ce dimanche, la dixième édition de la course prendra son départ, marquant un tournant dans les initiatives environnementales de la compétition.

Les deux institutions, qui partagent des valeurs communes, s’engagent à promouvoir la durabilité et l’innovation dans la voile, tout en sensibilisant le grand public à la nécessité de protéger les océans. Un aspect essentiel du partenariat est la participation d’un skipper du Vendée Globe à un programme de la Fondation Prince Albert II, destiné aux jeunes leaders en faveur de l’environnement.

Malizia-Seaexplorer participe au Vendée Globe pour défendre les couleurs de Monaco

Des projets concrets pour un impact durable

Ce partenariat se concrétise également par un soutien à plusieurs projets de grande envergure. En 2024, le Fonds de dotation de la Vendée Globe Foundation soutiendra notamment le Consortium Share the Ocean, la mission William, ainsi qu’une collaboration avec l’UNESCO et la série IMOCA Globe. Ces initiatives visent à renforcer les efforts scientifiques et à encourager des actions concrètes pour la préservation des mers et océans.

Le Prince Albert II a été désigné Président d’Honneur de la Fondation, dont les missions seront guidées par un Conseil scientifique présidé par le Dr. Frank Zal, expert reconnu en biologie marine. Ce rôle honorifique renforcera encore la dimension scientifique et écologique des projets soutenus par l’organisation.

Crédits photos : Axel Bastello / Palais Princier.

