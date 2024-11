Malizia-Seaexplorer participe au Vendée Globe pour défendre les couleurs de Monaco 

Le Prince Albert II, président du YCM, Pierre Casiraghi, vice-président et fondateur de la Team Malizia et Bernard d’Alessandri, secrétaire général seront sur le départ pour encourager Boris Herrmann.

Le départ du Vendée Globe 2024 sera donné le 10 novembre prochain aux Sables-d’Olonne. Pour la 10e édition de ce tour du monde de 24 300 milles nautiques, en solitaire, sans escale ni assistance, 40 marins seront en lice, dont l’Allemand Boris Herrmann, membre du Yacht Club de Monaco.

Le vainqueur du championnat IMOCA 2018/2020, arrivé cinquième lors du précédent Vendée Globe, sera à bord de son IMOCA Malizia – Seaexplorer aux couleurs de Monaco. Avec 270 m2 de voiles au près et 550 m2 au portant, le 60 pieds est prêt pour la compétition. « Nous avons le bateau qui a parcouru le plus de milles pendant la période de préparation et disputé le plus de courses, ce qui nous place naturellement en position de favori. Mais pour moi, cela ne change rien, je ne me sens pas sous pression » rapporte Boris Herrmann.

Boris Herrmann : « Des résultats encourageants pour le prochain Vendée Globe »

Pierre Casiraghi et Boris Herrmann © Yacht Club Monaco

Une dimension environnementale

Avec plus de la moitié de la flotte qui dispose d’un projet de collaboration scientifique, Vendée Globe affirme ses engagements environnementaux. Le Malizia-Seaexplorer sera ainsi équipé du dispositif OceanPack qui permet de prélever des échantillons d’eau pour mesurer la salinité, la température, l’oxygène et la teneur en CO2. D’autres skippers embarqueront avec une bouée météo qui mesurera également la pression atmosphérique, la température et le courant de surface. L’objectif ? Enrichir les bases de données scientifiques dans les zones peu fréquentées des mers du Grand Sud.

Le Prince Albert II a d’ailleurs déclaré au sujet de la course à voile : « Dans le sillage du Prince Albert Ier, nous perpétuons cette relation unique qui unit Monaco à l’océan. Par des aventures d’exception comme celle que Boris Herrmann s’apprête à entreprendre avec audace et courage, nous partageons également le message de ma Fondation en faveur de la préservation des océans, pour rappeler l’importance de protéger ce patrimoine universel ».

© Yacht Club Monaco

Suivre l’aventure nautique en direct

Dans le cadre du projet « Monaco Capital of Advanced Yachting », dont l’ambition est de promouvoir l’innovation dans le yachting et de susciter des vocations auprès des jeunes, un rendez-vous sera organisé chaque mercredi à partir du 6 novembre pour suivre et encourager en direct Boris Herrmann. Il devra passer par le Cap de Bonne-Espérance, le Cap Leeuwin et le Cap Horn pendant l’été austral avant de remonter l’Atlantique pour rejoindre la France.