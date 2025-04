Ecoslowasting: una piattaforma anti-spreco per dare una seconda vita ai prodotti invenduti

A Monaco c’è un’iniziativa locale che combatte lo spreco alimentare in modo concreto.

Fondata a Mentone nel 2019 e trasferitasi nel Principato nel 2022, Ecoslowasting è una piattaforma pensata per cambiare il nostro modo di consumare, aiutando allo stesso tempo i commercianti a ridurre in modo tangibile i rifiuti alimentari.

Dietro questo progetto c’è Elisa Alberto, un’imprenditrice con una forte vocazione ambientale: “Sono mamma e mi sono chiesta: cosa posso fare nel mio piccolo per far crescere le mie figlie in un mondo migliore? Da lì è nata l’idea,” racconta. “L’obiettivo iniziale era semplice: offrire una soluzione concreta e accessibile contro lo spreco, mettendo in contatto i commercianti con una comunità aperta a tutti, così che ognuno potesse dare il proprio contributo”.

Il funzionamento è intuitivo: i negozi partner mettono a disposizione gli invenduti della giornata sotto forma di “box sorpresa”, acquistabili a prezzo scontato. A seconda dei casi, si possono trovare frutta e verdura, prodotti freschi, pane e dolci, ma anche gelati o bouquet di fiori.

“Il nostro scopo è salvare tutto ciò che altrimenti finirebbe nella spazzatura. Spesso si tratta di prodotti freschi, ancora buonissimi, ma che non sono stati venduti durante la giornata. Invece di buttarli via, li mettiamo in una box a sorpresa che i clienti vengono a ritirare. Non sanno cosa troveranno, ma sanno da quale negoziante proviene. È un po’ come se fosse Natale tutti i giorni”, continua.

Ogni box può contenere dai 15 ai 30 euro di prodotti, ma viene venduta a un prezzo medio di 5-6 euro. Un affare per chi acquista, ma anche un vantaggio per i negozianti: “Meno sprechi, nuovi clienti e un ritorno economico: vincono tutti. I clienti fanno un buon affare, e i commercianti riducono i rifiuti.”

Oggi Ecoslowasting lavora con oltre 100 realtà, tra cui partner storici come Carrefour Monaco o Maison Mullot Monaco. Alcuni sono così coinvolti nel progetto che pubblicano ogni giorno le loro box sulla piattaforma.

Altri, invece, sono ancora da convincere: “Ai commercianti voglio dire che partecipare all’iniziativa richiede lo stesso tempo che impiegherebbero per buttare qualcosa. Il gesto è lo stesso: invece di gettare il prodotto, lo mettono in una busta. Basta un pizzico di volontà per fare davvero la differenza.”

La piattaforma risponde a un’esigenza concreta del territorio

Dalla sua nascita, Ecoslowasting ha conquistato un pubblico ampio e fidelizzato. “Oggi abbiamo più di 8.000 utenti tra Monaco, Beausoleil e Mentone. E la cosa più bella è che non esiste un profilo tipo. All’inizio pensavo di attirare solo i giovani, invece abbiamo anche utenti di oltre 70 anni. Il messaggio arriva a tutti, a prescindere da età o stile di vita: ognuno può sentirsi coinvolto.”

Sul fronte istituzionale, la piattaforma ha ricevuto il sostegno della Direzione dell’Ambiente e della Missione per la Transizione Energetica. Ma Elisa è convinta che si possa fare ancora di più: “Serve solo un piccolo aiuto in più per amplificare il nostro impatto. La piattaforma c’è, funziona e risponde a un’esigenza concreta del territorio.”

Un’anima RSE

Ecoslowasting oggi non si limita più al solo anti-spreco: ha sviluppato una vera competenza anche in ambito RSE (Responsabilità Sociale d’Impresa).

Dal 2021, Elisa Alberto affianca le aziende nella loro transizione sostenibile: “Ora Ecoslowasting ha due anime: la piattaforma anti-spreco da un lato, e il supporto alle imprese dall’altro.” Ha già organizzato workshop, conferenze e percorsi completi per aziende di Monaco, che includono audit, piani d’azione, strategie e comunicazione responsabile. “Voglio aiutare le imprese a strutturare la loro strategia di sostenibilità, e a prepararsi alle sfide ambientali, sociali ed economiche che le attendono.”

La mia sfida più grande? Ampliare la rete dei commercianti

L’impegno è a 360°. Elisa è certificata in RSE, CSRD e digitale responsabile, e lavora sia con piccole imprese che con grandi gruppi. “La domanda da farsi è: l’impatto ambientale e sociale che state generando oggi, mette a rischio la vostra performance di domani? Se la risposta è sì, allora bisogna agire. E io sono qui per aiutarli a farlo.”

Nonostante i mille impegni, Elisa resta disponibile per supportare i nuovi commercianti e rispondere agli utenti: “Il sito è semplice e intuitivo, pensato per essere accessibile a tutti. E io ci sono sempre, anche per chi preferisce un contatto umano.”

Guardando al futuro, Elisa è realista ma ottimista: “Non faccio progetti a dieci anni. Sono molto concreta. Ma se proprio devo sognare un po’, mi piacerebbe che a Monaco ci fosse il massimo numero possibile di commercianti coinvolti. La mia sfida più grande, oggi, è allargare la rete di commercianti. E arrivare al punto in cui possiamo dire: tutti hanno avuto l’opportunità di fare la propria parte.”

Info utili

Indirizzo: Ecoslowasting – One Business Office 3, rue du Gabion – 98000 Monaco

Contatti: tramite il modulo di contatto sul sito: www.ecoslowasting.com o via e-mail all’indirizzo contact@ecoslowasting.com

Seguite Ecoslowasting sui social: Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube

