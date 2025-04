Ecoslowasting : Une plateforme antigaspi qui donne une seconde vie aux invendus

À Monaco, une initiative locale s’attaque concrètement au gaspillage alimentaire.

Fondée en 2019 à Menton avant de s’installer à Monaco en 2022, Ecoslowasting est une plateforme locale qui entend changer notre rapport à la consommation tout en aidant les commerçants à réduire concrètement leurs déchets alimentaires.

Derrière Ecoslowasting, il y a Elisa Alberto, une entrepreneure profondément engagée : « Je suis maman, et je me suis dit : qu’est-ce que je peux faire à mon échelle pour que mes filles grandissent dans un monde plus vivable ? C’est comme ça que l’idée est née » , explique-t-elle. « L’objectif de départ était simple : offrir une solution concrète et accessible pour lutter contre le gaspillage, en connectant les commerçants à une communauté de consommateurs écoresponsables ».

Le fonctionnement de la plateforme est simple : les commerçants partenaires proposent leurs invendus du jour sous forme de paniers surprise, accessibles à prix réduits. Fruits et légumes, produits frais, boulangerie, voire même glaces ou bouquets de fleurs, selon les cas.

« On est là pour sauver ce qui est destiné à finir à la poubelle. La plupart du temps, ce sont des produits frais, tout à fait consommables, mais qui n’ont pas trouvé preneur dans la journée. Alors au lieu de les jeter, on les propose dans des box surprise, que les clients viennent récupérer. Ils ne savent pas exactement ce qu’ils vont recevoir, mais ils savent de quel commerçant vient la box. C’est un peu Noël tous les jours », poursuit-elle.

Le panier type peut contenir pour 15 à 50 euros de produits, pour un prix payé de 5 à 6 euros en moyenne. Un bon plan pour les consommateurs, mais aussi un bénéfice réel pour les professionnels : « Moins de déchets, une nouvelle clientèle et un retour sur investissement : c’est du gagnant-gagnant. Les clients font une bonne affaire et les commerçants réduisent leurs déchets. »

Aujourd’hui, Ecoslowasting collabore avec une centaine d’acteurs, dont des partenaires historiques comme Carrefour Monaco, Maison Mullot Monaco… Certains, très investis, publient tous les jours leurs paniers sur la plateforme.

D’autres se laissent encore convaincre : « Ce que je voudrais dire aux commerçants, c’est que cette démarche ne demande pas plus de travail que de jeter. Le même geste qui met un produit à la poubelle peut le mettre dans un panier. Il suffit d’un peu de volonté. »

La plateforme répond à une vraie demande locale

Depuis sa création, Ecoslowasting a su séduire un public fidèle et varié. : « Aujourd’hui, on compte plus de 8 000 utilisateurs dans le bassin Monaco-Beausoleil. Et ce qui est beau, c’est qu’il n’y a pas de profil type. Je pensais cibler des jeunes, mais j’ai aussi des utilisateurs de plus de 70 ans. Le message passe, peu importe l’âge. »

Côté institutions, la Direction de l’Environnement et la Mission pour la Transition Énergétique ont été des soutiens importants dans la reconnaissance du projet. Mais Elisa l’affirme : « Il faudrait un petit coup de pouce en plus. La plateforme existe, elle fonctionne et elle répond à une vraie demande locale. »

Un volet RSE

Ecoslowasting

Ecoslowasting ne se limite plus à l’anti-gaspillage : la société porte désormais une expertise en RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) pleinement assumée.

Depuis 2021, Elisa Alberto a élargi son activité en accompagnant les entreprises dans une transition plus durable : « Aujourd’hui, Ecoslowasting a deux sphères : la plateforme antigaspi d’un côté, et de l’autre, un accompagnement RSE pour les entreprises. » En effet, elle a déjà proposé des ateliers, des conférences à Monaco, mais aussi un suivi complet des structures : audit, plan d’action, stratégie, communication responsable… « Je veux aider les entreprises à structurer leur démarche durable et à anticiper les enjeux environnementaux, sociaux et économiques qui les attendent », indique-t-elle.

Mon plus grand défi aujourd’hui, c’est d’élargir le réseau de commerçants

Son engagement est total. Certifiée en RSE et en numérique responsable, elle agit autant pour les petites PME que pour les grands groupes : « La question, c’est : est-ce que les impacts environnementaux et sociaux d’aujourd’hui mettent en danger votre performance de demain ? Si la réponse est oui, alors il faut agir. Et je suis là pour les accompagner. »

Malgré un emploi du temps très chargé, Elisa Alberto reste disponible pour accompagner les nouveaux commerçants sur la plateforme et répondre aux utilisateurs : « Le site est simple et intuitif, il est pensé pour être accessible à tous. Et moi, je suis toujours là, en contact humain si besoin. »

Quant à l’avenir, elle reste lucide mais optimiste : « Je ne me projette pas dans 10 ans. Je suis très terre-à-terre. Mais, si je devais rêver un peu, mon objectif serait d’avoir un maximum de commerçants engagés à Monaco. Mon plus grand défi aujourd’hui, c’est d’élargir ce réseau de commerçants. Et qu’on puisse dire un jour : tous ont eu la possibilité d’agir. »

Informations pratiques

Adresse : Ecoslowasting – Business One Center 3, rue du Gabion – 98000 Monaco

Contact : Via le formulaire de contact sur le site : www.ecoslowasting.com ou par e-mail à contact@ecoslowasting.com

Vous pouvez suivre Ecoslowasting sur les réseaux : Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube

