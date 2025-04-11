Ecoslowasting: антиотходная платформа даёт вторую жизнь нераспроданным товарам

Местная монакская инициатива активно борется с пищевыми отходами.

Ecoslowasting – местная платформа, появившаяся в 2019 году в Ментоне, обосновалась в Монако в 2022 году. Её цель – изменить наше отношение к потреблению, одновременно помогая торговцам существенно сократить количество пищевых отходов.

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Во главе Ecoslowasting – Элиза Альберто, глубоко преданный своему делу предприниматель: «Я – мама. Я задумалась: что я сама могу сделать, чтобы мои дочери росли в лучшем мире? Вот так и родилась эта идея», объясняет она. «Первоначальная цель была проста: предложить конкретное и доступное решение для борьбы с отходами, объединив торговцев с открытым для всех сообществом, чтобы каждый мог по-своему внести свой вклад в это полезное дело».

Платформа работает просто: торговцы-партнеры предлагают свои нераспроданные за день товары в виде корзин-сюрпризов по сниженным ценам. Фрукты и овощи, свежие продукты, выпечка, даже мороженое и букеты цветов, в зависимости от профиля бизнеса.

«Мы спасаем то, что идёт в отходы. Чаще всего это свежие продукты, вполне пригодные к потреблению, но не распроданные в течение дня. Вместо того, чтобы выбрасывать их, мы предлагаем их покупателям в корзинах-сюрпризах. Они не знают точно, что в корзине, но знают, от какого продавца она поступила. Это – как будто рождественские подарки каждый день», продолжает она.

Типовая корзина может содержать товары стоимостью от 15 до 30 евро, а продаётся она по средней цене 5-6 евро. Это не только выгодные покупки для потребителей, но ещё и реальная выгода для торговцев: «Меньше отходов, новые клиенты и окупаемость инвестиций – это выгодно всем. Покупатели делают выгодную покупку, а торговцы сокращают отходы».

Сегодня Ecoslowasting сотрудничает примерно с сотней заинтересованных сторон, включая таких давних партнёров, как Carrefour Monaco и Maison Mullot Monaco. Некоторые из этих партнеров принимают активное участие в акциях и каждый день публикуют на платформе свои корзины покупок.

Других приходится убеждать: «Я хотела бы донести до торговцев, что этот подход требует не больше работы, чем выбрасывание товаров в отходы. Вместо того, чтобы выбрасывать товары в мусорный контейнер, его складывают в корзину. Нужно всего лишь немного силы воли, чтобы всё изменить».

Платформа отвечает реальному местному спросу

Со дня своего основания Ecoslowasting привлекла разнообразную и лояльную публику. «Сегодня мы насчитываем более 8 000 пользователей в районе Монако-Босолей-Ментон. И самое интересное, что у них нет типового профиля. Я думала, что буду ориентироваться на молодежь, но у меня есть пользователи и старше 70 лет. На самом деле, эта инициатива обращена ко всем, независимо от возраста и образа жизни, каждый может в ней поучаствовать».

Что касается государственных учреждений, Департамент охраны окружающей среды и Миссия энергетического перехода выступили важными помощниками в поддержке проекта. Элиза утверждает: «Не хватает лишь небольшой помощи, чтобы пойти еще дальше и усилить позитивный вектор. Платформа работает и удовлетворяет реальный местный спрос».

Социальная ответственность

Ecoslowasting

Ecoslowasting не ограничивается борьбой с отходами: сегодня компания полностью взяла на себя экспертизу в области КСО (корпоративной социальной ответственности).

С 2021 года Элиза Альберто развернула свою деятельность, поддерживая компании в более устойчивом переходе: «Сегодня Ecoslowasting работает в двух направлениях: с одной стороны, это антиотходная платформа, а с другой – инструмент стимуляции корпоративной социальной ответственности». И действительно, она уже предлагала семинары и конференции в Монако, а также полный мониторинг структур: аудит, программы действий, стратегии, ответственные коммуникации… «Я хочу помочь компаниям совершенствовать их устойчивый подход и предвидеть экологические, социальные и экономические вызовы», заявляет она.

Моя главнейшая задача сегодня – расширить сеть торговцев

Её преданность делу безгранична. Получив аттестацию в области корпоративной социальной ответственности, Директивы по корпоративной отчётности в области устойчивого развития и ответственных цифровых технологий, она работает как с малыми и средними предприятиями, так и с крупными концернами: «Вопрос стоит так: угрожают ли нынешние экологические и социальные проблемы вашей завтрашней деятельности? Если ответ – «да», то необходимо принимать соответствующие меры. И здесь я могу помочь».

Несмотря на очень плотный рабочий график, Элиза Альберто неустанно поддерживает новых торговцев на платформе и отвечает на запросы пользователей: «Сайт – простой и интуитивный, он доступен всем. А я – всегда рядом, в случае необходимости, я в постоянном контакте с людьми».

Что касается будущего, она сохраняет ясность и оптимизм: «Я не загадываю на 10 лет вперёд. Я вполне заурядный человек. Но если немного помечтать, я бы хотела иметь в Монако как можно больше преданных своему делу торговцев. Моя главнейшая задача сегодня – расширить эту сеть торговцев, чтобы в один прекрасный день мы могли бы сказать: у каждого была возможность действовать».

Полезная информация

Адрес: Ecoslowasting – One Business Office 3, rue du Gabion – 98000 Монако

Контакты: через контактный формуляр на сайте: www.ecoslowasting.com или по электронной почте: contact@ecoslowasting.com

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