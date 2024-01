Un super-yacht distingué par le Yacht Club de Monaco pour sa démarche éco-responsable

Le Yacht Club de Monaco et Crédit Suisse ont lancé le SEA Index® en 2020, pour encourager l’industrie du yachting à préserver davantage l’environnement.

C’est un beau score que le M/Y Kasper 7 a atteint. Ce super-yacht de 67 mètres, construit en 2023 par le chantier italien Benetti, et dont l’armateur est membre du Yacht Club de Monaco (YCM), a décroché une certification 3 étoiles au SEA Index®.

« C’est un instrument formidable car il permet de montrer comment les armateurs, l’équipage et le chantier naval se soucient de la mer et de l’environnement. Nous sommes très fiers d’avoir obtenu 3 étoiles car cela nous indique que nous allons dans la bonne direction », a déclaré Dario Savino, capitaine du super-yacht et membre fondateur du Captains’ Club du YCM.

Cette distinction est le résultat d’une certification CO2 rigoureusement vérifiée par la société de classification maritime britannique Lloyd’s Register, transmise par le YCM à tout armateur qui en fait la demande. Les navires qui ont reçu la 3e étoile sont ainsi reconnus dans leur démarche environnementale et bénéficient de privilèges exclusifs : une adhésion gratuite à la Superyacht Eco Association en 2024, des réductions sur les frais de mouillage dans la YCM Marina, des tarifs d’assurance préférentiels avec Jutheau Husson, membre professionnel du SEA Index®, ainsi qu’une remise, pour l’ensemble de l’équipage, sur les formations dédiées à la durabilité, dispensées par La Belle Classe Academy, le centre de formation du Yacht Club de Monaco.

Le Yacht Club de Monaco, au défi du développement durable

Car pour rappel, le SEA Index® évalue les émissions de CO2 des navires de plaisance, afin de soutenir les armateurs attachés à la pratique d’un yachting plus éco-responsable. Une note sur cinq étoiles est attribuée à la fin de cette évaluation ; les navires qui décrochent trois étoiles au moins peuvent adhérer à la Superyacht Eco Association. Une initiative qui s’inscrit pleinement dans le cadre de la démarche collective « Monaco, Capital of Advanced Yachting ». De plus en plus de propriétaires de super-yachts adoptent d’ailleurs des pratiques plus durables et visent même des normes plus élevées.

L’impact calculé par le SEA Index® est exprimé en grammes de CO2 émis dans l’atmosphère par tonneau brut par heure, qui est représentatif du volume de l’espace clos du navire. Le système d’évaluation est basé sur la méthodologie adoptée par l’Organisation Maritime Internationale des Nations unies, avec des adaptations spécifiques aux yachts de plus de 25 mètres.