











Возможно в это сложно поверить, но в Монако, в этом крошечном государстве с одной из самых высоких плотностей населения в мире (по состоянию на 2018 год в Монако проживает более 19 000 жителей на 1 км²), есть фермы. И всё благодаря усилиям компании Terre de Monaco.

Чтобы вырастить что-то в Монако, нужно быть на высоте, в прямом смысле слова… Джессика Сбаралья (Jessica Sbaraglia), основательница компании Terre de Monaco занимается фермерством на крышах зданий Княжества. В такой урбанизированной и густонаселенной стране невозможно добиться успеха, не обладая креативным мышлением и инновационным подходом. Судя по всему, у предпринимательницы из Швейцарии есть и то и другое, так как на сегодняшний день Terre de Monaco эксплуатирует 1600 м² насаждений.

Сельское хозяйство ушло из Монако ещё 150 лет назад

Что такое пермакультура?

Компания, популяризирующая концепцию пермакультуры (прим. ред. подход к проектированию окружающего пространства с интеграцией в него экологичного сельского хозяйства), была основана в 2016 году. «Шесть лет назад я закрыла свою первую компанию и начала задавать себе вопросы: «Чего я стою, что я буду делать со своей жизнью, что я могу создать и оставить после себя?», — вспоминает Джессика Сбаралья. Затем она часто думала об огороде своих родителей, его фруктах и овощах «таких ароматных и сочных, каких никогда нигде больше не ела». Джессика начинает заниматься садоводством на своем балконе и узнает о «терапевтическом, расслабляющем и даже эмоционально вознаграждающем» действии своего маленького сада.

Очень быстро, на балконе Джессики Сбаральи уже не находилось места для новых растений. Она начинает «колонизацию» балконов своих соседей, из чего появляется идея для её проекта — установить сельскохозяйственные угодья на крышах зданий в Монако. «Сельское хозяйство ушло из Монако ещё 150 лет назад», — объясняет предпринимательница, — «Они не знали куда меня деть, немного подшучивали над моими амбициями, думали, что ничего не сработает, что не найдется места».

Сезонные фрукты и овощи, а также яйца и мёд

Сегодня у компании Terre de Monaco имеется пять точек. В отеле «Monte-Carlo Bay», например, имеется обширный огород площадью 400 м², являющийся настоящим «продолжением» кухни «мишленовского» шеф-повара Марселя Равина (Marcel Ravin). Что касается башни «Одеон», то здесь расположена небольшая ферма площадью 450 м² с рыночным садоводством, в которой содержится 60 кур*, десять пчелиных ульев и около тридцати фруктовых деревьев. Компания Terre de Monaco также высадила огород на 14-м этаже резиденции «Русино». Ещё один, терапевтический — в госпитале имени Княгини Грейс, и последний — в стенах фонда Князя Монако Альбера II.

Сезонные фрукты и овощи, а также яйца и мёд продаются в рамках короткой потребительской цепочки — людям, живущим или работающим в вышеупомянутых зданиях. «Продукты, которые мы собираем на башне «Одеон», например, продаются людям, которые там живут», — объясняет Джессика Сбаралья. Terre de Monaco также предлагает свои услуги частным лицам по созданию и обслуживанию огородов, а также многочисленные образовательные мероприятия в школах.

Я уверена, что городское сельское хозяйство имеет большое будущее

Экспорт во Францию, Бельгию и Швейцарию

Два года назад в компании Terre de Monaco появился отдел, занимающийся развитием проекта за пределами Монако. Так, на 2022-2023 годы планируется открытие Terre de Nice, представительства в Ницце. «В данный момент, недалеко от стадиона Allianz Riviera, строится большой комплекс зданий. Наши угодья появятся на крышах этих зданий, объединенных мостиком. Там будет устроено всё так же, как в Монако, плюс появится бар и ресторан, в которых можно будет отведать наши продукты», — объясняет основательница компании. Аналогичный проект планируется осуществить в Бельгии с Terre de Tubize, где будет эксплуатироваться 8 000 м², а также в коммунах, граничащих с Монако (таких как Кап-д’Ай) и в Швейцарии.

«Я уверена, что городское сельское хозяйство имеет большое будущее. Всё больше и больше структур начинают этим всерьёз интересоваться. Это становится тенденцией», — считает Джессика Сбаралья. Всё верно, сегодня люди всё чаще задумываются об экологии, что ещё сильнее проявилось на фоне пандемии коронавируса. Возможно, некоторые из них, захотят, как и наша героиня, предпринять конкретные шаги во благо улучшения экологии земли.

* Благодаря курам Terre de Monaco, в Монако ежегодно утилизируют шесть тонн растительных отходов (из садов и заведений, таких как «Кафе де Пари»).