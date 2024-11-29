Перепись населения 2023 года: монегаски – впервые в большинстве

По состоянию на 31 декабря 2023 года в Княжестве проживало 38 367 жителей.

Монакский институт статистики и экономических исследований (IMSEE) изучил статистические данные по Княжеству за 2023 год. Население Монако составляет 38 367 жителей, что на 2,8% больше, чем в 2016 году, т.е. более тысячи новых жителей. С 1990 года население увеличилось почти на 8 500 жителей, и почти удвоилось с 1951 года.

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© IMSEE

Монегаски впервые стали мажоритарной национальностью. Они представляют 23,9% населения, или 9 179 жителей. Они опережают французов (8 473 жителя) и итальянцев (7 515 жителей). По словам Паскаля Ферри, статистического исследователя IMSEE: «Из этой переписи следует, что впервые в пропорциональном отношении монегаски составляют относительное большинство в стране, опережая французов».

Такое развитие событий знаменует собой наглядную тенденцию: доля французов и итальянцев продолжает снижаться с 2016 года, в то время как монегасское сообщество продолжает расти (9,6% с 2016 года). В докладе также указывается на рост числа россиян: в 2023 году их стало 1 199 по сравнению с 749 в 2016 году. Напомним, что на территории Княжества проживают представители около 150 разных национальностей.

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Более 21 000 единиц жилья в 2023 году

Среди прочих данных, которые следует выделить из этого исследования, в Княжестве есть 21 123 единицы жилья, в основном сосредоточенные в районах Монте-Карло и Ла-Рус, на долю которых приходится почти 46% от общего количества единиц жилья. Монако-Вилль и Ларвотто – кварталы с наименьшим количеством жилья: соответственно 576 и 1 263 квартиры.

Кроме того, продолжается старение населения: увеличивается количество жителей старше 50 лет, в то время как доля жителей моложе 40 лет остаётся стабильной.