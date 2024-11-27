Пожелания монегасков своему Княжеству – итоги небывалого опроса

Результаты опроса показали, что международный индекс счастья достиг 89%. Они также продемонстрировали привязанность к качеству своей жизни и выявили конкретные ожидания в улучшении их повседневной жизни.

При «рекордном участии 38%» опрос, организованный Национальным советом и проведенный BVA Xsight, позволил собрать широкий спектр мнений и чаяний монегасков, несмотря на непропорционально большое представительство людей старше 65 лет (только 16% респондентов было меньше 35 лет).

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В общей сложности 30 вопросов дали 50 000 проанализированных ответов, подтверждающих, по словам Томаса Бреццо, президента Национального совета, что «монегаскам необходимо высказываться».

Качество жизни и мобильность – основные цели и задачи

«Люди больше так не могут! Они ежедневно испытывают неудобства, связанные с ремонтно-строительными работами и передвижениями», прокомментировал Томас Бреццо. Качество жизни вызывает наибольшую озабоченность: 63% респондентов считают его приоритетом, намного превосходящим медицинское обслуживание, безопасность и жильё.

Почти половина монегасков (48%) считает, что для улучшения качества жизни в Княжестве делается недостаточно. Другая половина (47%) считает, что для сохранения знаменитого монакского качества жизни делается максимум.

Это сбалансированное чувство омрачается постоянными проблемами мобильности. Пробки на дорогах, перегруженный общественный транспорт и вездесущие ремонтно-строительные работы представляют собой черные пятна в Княжестве, где передвижение по-прежнему остается головной болью, особенно при привлечении или удержании работников. Среди рассмотренных решений – улучшение работы скоростных электричек (TER), этого требуют 80% опрошенных. Важное место также занимают развитие морских маршруток и рассмотрение вопроса о взимании платы за проезд в городе, а также увеличение зеленых насаждений.

Еще больше поездов между Каннами, Ниццей, Монако и Ментоном

Жильё: ожиданий меньше, но необходимы упрощения

Еще одна важная тема – жильё. Несмотря на то, что Национальный жилищный план, запущенный в 2019 году ослабил напряженность, 14% монегасков по-прежнему считают свое жильё неподходящим для своих нужд. Арендные платы и коммунальные расходы также становятся предметом обсуждения для арендаторов государственных квартир. 63% респондентов считают их важнейшим критерием, важнее расположения парковок, локализации и шумоизоляции.

Идея государственного органа, объединяющего все административные процедуры в одном месте и одновременно упрощающего их, вызывает массовый энтузиазм. Это касается и возможности выбора квартир. «Сегодня система очень бюрократизирована и представляет собой таблицу Excel, которая решает, где вы будете жить», добавляет президент Национального совета.

Вам слово: мнение монегасков о распределении жилищного фонда Княжества

Торговля: новый торговый центр

Что касается торговли, 70% монегасков довольны её качеством. С другой стороны, они во многом разочарованы и критикуют нынешнее предложение, особенно в отношении торгового центра в Фонвьей, который считается во многом устаревшим.

По их мнению, соотношение цены и качества, как и разнообразие брендов, не соответствуют ожиданиям жителей, и почти 50% согласны с полной реструктуризацией этого символического места, а не с единичными усовершенствованиями.

Новый торговый центр в Фонвьей будет изменен в размерах, «но останется по-прежнему современным и амбициозным»

Этот ответ соответствует чаяниям Национального совета, желающего масштабной трансформации, которая превратила бы торговый центр в настоящее жилое пространство, сочетающее в себе разнообразные магазины, современную инфраструктуру и адаптированные услуги.

Коринн Бертани, вице-президент по торговле и привлекательности, бьёт тревогу: «Не хватает обычных брендов, они слишком ориентированы на роскошь». Она считает, что торговый центр «не отвечает требованиям» и находится в состоянии, когда «приходится подставлять вёдра, когда идет дождь, зимой в нём холодно, а летом – очень жарко».

Здравоохранение: качественное медицинское обслуживание, но сроки следует пересмотреть

77% монегасков в целом удовлетворены качеством медицинского обслуживания, они высоко оценивают качество специалистов и инфраструктур. Однако сложность записи на приём в разумные сроки разочаровывает и подталкивает к поиску других решений. Среди них – создание платной клиники, за которую отдают голоса 78% жителей Монако. Она объединит врачей общего профиля, медсестёр, педиатров и других специалистов в надежде сократить время ожидания.

Добровольное прерывание беременности: население готово к переменам

Среди рассмотренных социальных вопросов возможность законодательных разработок о добровольном прерывании беременности (абортах) депутатов Национального совета застала врасплох.

Добровольное прерывание беременности (аборт), широко поддерживается монегасками

Мы думали, что монегаски неохотно подходят к этому вопросу, но опрос показал, что 80% респондентов выступают за «развитие законодательства, узаконивающего аборты в Монако».