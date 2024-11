Ce que veulent les Monégasques pour leur Principauté : les enseignements de la consultation inédite

Les résultats ont révélé un indice international du bonheur atteignant les 89 %. Ils ont également montré l’attachement des habitants à leur qualité de vie, tout en révélant des attentes précises pour améliorer leur quotidien.

Avec une « participation record de 38 % », la consultation organisée par le Conseil National et réalisée par BVA Xsight a permis de recueillir un large éventail d’avis sur les aspirations des Monégasques, malgré une surreprésentation des plus de 65 ans (16 % seulement des répondants avaient moins de 35 ans).

Au total, 30 questions ont généré 50 000 données analysées, illustrant, selon Thomas Brezzo, président du Conseil National, que « les Monégasques avaient besoin de s’exprimer. »

Qualité de vie et mobilité : des enjeux majeurs

« Les gens n’en peuvent plus ! Ils vivent au quotidien des nuisances liées aux travaux et à la mobilité », a commenté Thomas Brezzo. La qualité de vie domine les préoccupations, avec 63 % des répondants la plaçant comme une priorité loin devant, les soins, la sécurité et le logement.

Presque la moitié des Monégasques (48%) estiment que tout n’est pas mis en œuvre pour améliorer la qualité de vie en Principauté. L’autre moitié (47%) estiment que le maximum est fait pour préserver la fameuse qualité de vie monégasque.

Ce sentiment balancé est terni par des problématiques récurrentes liées à la mobilité. Embouteillages, transports publics saturés et travaux omniprésents constituent des points noirs dans une Principauté où se déplacer reste un casse-tête, notamment pour attirer ou fidéliser des salariés. Parmi les solutions envisagées, l’amélioration du TER, 80% le réclame. Le développement de navettes maritimes et la réflexion sur un péage urbain figurent également en bonne place, tout comme le développement d’espaces verts.

Logement : moins d’attente mais une simplification demandée

Autre sujet crucial : le logement. Bien que le plan national pour le logement initié en 2019 ait atténué les tensions, 14 % des Monégasques jugent encore leur logement inadapté à leurs besoins. Le loyer et les charges deviennent également un sujet pour les locataires de logements domaniaux. Ils sont 63 % à les considérer comme le critère le plus important devant l’emplacement d’un parking, la localisation et l’isolation phonique.

L’idée d’une agence domaniale, regroupant en un point unique toutes les démarches administratives, tout en les simplifiant, suscite un engouement massif. C’est aussi le cas de la possibilité de choisir son appartement. « Aujourd’hui, le système est très administratif et c’est un tableau excel qui décide où vous allez habiter », ajoute le président du Conseil National.

Commerce : un tout nouveau centre commercial

Sur le commerce, les Monégasques sont contents à 70 % de la qualité de l’accueil. En revanche, ils sont largement déçus et se montrent critiques envers l’offre actuelle, notamment concernant le centre commercial de Fontvieille, jugé largement obsolète.

Ils jugent le rapport qualité-prix et la variété des enseignes en deçà des attentes des habitants et près de 50 % convergent vers une restructuration complète de ce lieu emblématique plutôt que quelques aménagements.

Une réponse qui va dans le sens du Conseil National qui souhaite une transformation ambitieuse, qui ferait du centre commercial un véritable espace de vie, alliant commerces diversifiés, infrastructures modernes et services adaptés.

Corinne Bertani, vice-présidente pour le commerce et l’attractivité, tire la sonnette d’alarme : « Il manque des enseignes de la vie quotidienne, elles sont trop centrées sur le luxe. » Elle juge le centre commercial « pas à la hauteur des préoccupations » et dans un état où « il faut mettre des seaux quand il pleut, il fait froid en hiver et très chaud en été. »

Santé : des soins de qualité, mais des délais à revoir

Avec 77 % de satisfaction globale concernant l’offre de soins, les Monégasques saluent la qualité des professionnels et des infrastructures. Cependant, la difficulté à obtenir des rendez-vous dans des délais raisonnables déçoit et pousse à trouver des solutions. Parmi elles, la création d’une maison de santé, plébiscitée par 78 % des Monégasques, elle rassemblerait médecins généralistes, infirmiers, pédiatres et autres spécialistes, dans l’espoir de réduire le délai d’attente.

IVG : une population prête pour le changement

Parmi les questions de société abordées, l’éventualité d’une évolution législative sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG) a surpris les élus du Conseil National.

Si l’on pensait les Monégasques réticents à ce sujet, c’était sans compter cette consultation qui révèle que 80 % des répondants sont favorables à « une évolution législative rendant légal à Monaco le recours à l’IVG. »