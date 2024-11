Recensement 2023 : Les Monégasques majoritaires pour la première fois

Au 31 décembre 2023, la Principauté comptait 38 367 résidents.

L’Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques (IMSEE) a dévoilé les chiffres du recensement 2023. La population de Monaco atteint désormais 38 367 résidents, avec une augmentation de 2,8 % par rapport à 2016, soit plus d’un millier de nouveaux habitants. Près de 8 500 habitants se sont ajoutés depuis 1990, un nombre qui a quasiment doublé depuis 1951.

© IMSEE

Pour la première fois, les Monégasques deviennent la nationalité majoritaire. Ils représentent 23,9 % de la population, soit 9 179 résidents. Ils devancent les Français (8 473 résidents) et les Italiens (7 515 habitants). Selon Pascal Ferry, chargé d’études statistiques auprès de l’IMSEE : « Le chiffre à retenir de ce recensement, c’est que pour la première fois, en proportion, les Monégasques ont la majorité relative dans le pays, devant les Français ».

Cette évolution marque une tendance notable : la proportion de Français et d’Italiens continue de diminuer depuis 2016, tandis que la communauté monégasque ne cesse de croître (+9,6 % depuis 2016). Le rapport indique aussi une augmentation des Russes, on retrouve 1 199 ressortissants en 2023 contre 749 en 2016. Pour rappel, la Principauté accueille près de 150 nationalités différentes sur son territoire.

Plus de 21 000 logements en 2023

Parmi les autres données à souligner de cette enquête, la Principauté compte 21 123 logements, principalement concentrés dans les quartiers de Monte-Carlo et de La Rousse, qui regroupent près de 46 % des habitations. Monaco-Ville et Larvotto sont les quartiers avec le moins d’habitations, avec respectivement 576 et 1 263 unités.

Par ailleurs, le vieillissement de la population se poursuit : les résidents de plus de 50 ans sont en hausse, tandis que la proportion des moins de 40 ans reste stable.