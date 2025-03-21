В Княжестве проживает почти 10 000 монегасков

Это исследование даёт точное представление о динамике численности населения страны © Все права защищены

13 марта 2024 года Монегасский институт статистики и экономических исследований (IMSEE) опубликовал новую инфографику, в которой подробно представлены актуальные демографические показатели страны.

Население Княжества продолжает расти

На конец 2024 года в Монако проживало 9 883 монегасца — на 0,9% больше, чем годом ранее. За этот период гражданство страны получили 93 человека.

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В целом, среди монегасков больше женщин: 5 360 против 4 523 мужчин. Средний возраст населения составляет 45,1 года — мужчины в среднем моложе (42,1 года), женщины — старше (47,7 года).

В 2024 году на свет появились 98 малышей-монегасков — 46 мальчиков и 52 девочки. Мамы, как правило, рожают первого ребёнка в возрасте 31,5 года.

В минувшем году скончался 81 человек — 30 мужчин и 51 женщина. Таким образом, число рождений снова превысило число смертей, а значит, естественный прирост населения остаётся положительным.

Монегаски живут дольше, но женятся всё реже

Продолжительность жизни в Монако остаётся одной из самых высоких в мире: в среднем монегаски живут 87 лет. Мужчины — около 84 лет, а женщины — впечатляющие 90,2 года.

А вот с браками в 2024 году дела обстояли скромно: было заключено всего 55 союзов, где хотя бы один из супругов имел монегасское гражданство. Это — самый низкий показатель за последние 40 лет, начиная с 1983 года. В пересчёте на коэффициент — всего 5,6%.

В среднем мужчины в Монако впервые женятся в возрасте 32,1 года, а женщины выходят замуж чуть раньше — в 30,3 года.

Что касается разводов, то на 2023 год их уровень составил 2,7%. А вот официальные данные за 2024 год пока ещё не обнародованы мэрией.

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