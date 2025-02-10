Каждый второй объект недвижимости в Монако продаётся дороже 22 миллионов евро

В 2024 году цена за квадратный метр приблизилась к 52 000 евро, и это – новый рекорд © Все права защищены

IMSEE опубликовал обзор рынка недвижимости за 2024 год, отмеченный ростом числа транзакций и общим ростом цен.

Рост числа транзакций

«Рынок недвижимости Монако показывает позитивные, но также неоднозначные результаты в 2024 году», определяет IMSEE (Монакский институт статистики и экономических исследований). Несмотря на то, что общее количество сделок купли-продажи недвижимости увеличилось на 12%, достигнув 466, этот рост был обусловлен в основном продажами новых объектов. Новые объекты недвижимости зафиксировали рекорд – 101 транзакцию, что почти в четыре раза превышает объём предыдущего года.

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Этот динамизм в значительной степени обусловлен сдачей объекта Mareterra в конце 2024 года, что само по себе добавило 130 новых объектов в портфель недвижимости Монако.

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С другой стороны, рынок перепродажи продолжает сокращаться второй год подряд. Было зафиксировано 365 транзакций, что на 5,9% меньше, чем в 2023 году. Это – самый низкий уровень с 2012 года.

Цены неизменно растут

Средняя цена перепродажи достигла нового рекорда в Монако и составила шесть миллионов евро, увеличившись на 5,7%. Между тем, медианная цена выросла на 2,9% и достигла 3,6 млн евро.

В новостройках цены остаются на чрезвычайно высоком уровне. В 2024 году каждый второй объект недвижимости был продан более чем за 22 миллиона евро, а средняя цена составила 36,4 миллиона евро. Хотя эта цифра немного ниже по сравнению с 2023 годом, она по-прежнему значительно выше показателей предыдущих лет.

Рекордные цены за квадратный метр

Средняя цена за квадратный метр достигла 51 967 евро, что чуть превышает предыдущий рекорд 2021 года (51 912 евро). Эта цифра показывает рост на 1,1% за год и на 44,3% за десятилетие.

Самый большой рост зафиксирован в квартале Ларвотто, где средняя цена составила 97 563 евро/м², хотя к этой цифре следует относиться с осторожностью из-за небольшого количества зарегистрированных сделок. В Монте-Карло, Ля Кондамин и Фонвьей средние цены превышают 53 000 евро/м².

IMSEE также указывает, что в квартале Jardin Exotique: «цена за квадратный метр выросла на 36,4%, установив новый рекорд в 49 847 евро из-за трех продаж в очень дорогом здании.»

Более трети перепродаж зарегистрировано в Монте-Карло

Монте-Карло сохраняет свой статус флагманского квартала на рынке недвижимости Монако: здесь зарегистрировано 132 перепродажи, что составляет более одной трети от их общего количества. Квартал Ля Русс, хотя и снизился на 26%, остается вторым по активности кварталом с 91 сделкой, опережая Фонвьей (38 перепродаж) и Ля Кондамин (34 перепродажи).

«Объём перепродаж увеличивается в пяти из восьми кварталов», подчеркивает Монакский институт статистики и экономических исследований. Самый большой прирост стоимости зафиксирован в Монте-Карло – 109,5 миллионов евро, тогда как в Ля Русс зафиксировано заметное снижение – 200 млн евро.

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Объекты недвижимости продолжают расти в цене

На рынке продолжают доминировать самые престижные объекты недвижимости. Количество объектов недвижимости, проданных на сумму более 10 миллионов евро, увеличилось на 10,6% по сравнению с 2023 годом и составляет 14,2% транзакций. IMSEE указывает: «В 2024 году 19 перепродаж превысили 20 миллионов евро, что является рекордным показателем с момента создания этого учреждения. Это число почти удвоилось за десять лет.»

Продажи новой недвижимости достигают рекордных сумм: средняя цена недвижимости с пятью и более комнатами достигла 18,8 млн евро, что означает впечатляющий рост более чем на 100% за десять лет.

Несмотря на спад перепродаж, рынок недвижимости в Монако по-прежнему отличается чрезвычайно высокими ценами и большим спросом на объекты роскоши.

Развитие новых проектов, таких как Mareterra, способствовало росту рынка новостроек, а цены за квадратный метр достигли исторических вершин. Таким образом, Княжество остается важнейшим местом для престижных инвестиций в недвижимость.

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