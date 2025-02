Immobilier : un bien sur deux vendu à plus de 22 millions d’euros à Monaco

L’IMSEE a publié son Observatoire de l’Immobilier 2024, révélant une année marquée par une progression du nombre de transactions et une hausse générale des prix.

Un volume de transactions en hausse

« Le marché immobilier monégasque affiche des résultats positifs, mais également nuancés en 2024 », développe L’IMSEE (l’Institut Monégasque des Statistiques et des Etudes Economiques). Si le nombre total de transactions immobilières progresse de 12 %, atteignant 466 ventes et reventes, cette hausse est principalement portée par les ventes de biens neufs. Ces dernières enregistrent un record avec 101 transactions, soit près du quadruple du volume de l’année précédente.

Ce dynamisme est notamment porté par la livraison du projet Mareterra en fin d’année 2024, qui à lui seul a ajouté 130 nouveaux logements au parc immobilier monégasque.

En revanche, le marché des reventes poursuit son recul pour la deuxième année consécutive. Avec 365 transactions enregistrées, soit une baisse de 5,9 % par rapport à 2023, il atteint son niveau le plus bas depuis 2012.

Des prix toujours plus élevés

Le prix moyen des reventes a atteint un nouveau record à Monaco avec six millions d’euros, en hausse de 5,7 %. Le prix médian, quant à lui, progresse de 2,9 % pour s’établir à 3,6 millions d’euros.

Dans le neuf, les prix restent à des niveaux extrêmement élevés. En 2024, un bien sur deux s’est vendu à plus de 22 millions d’euros, avec un prix moyen de 36,4 millions d’euros. Bien que ce chiffre soit en légère baisse par rapport à 2023, il reste bien supérieur aux années précédentes.

Des prix au mètre carré records

Le prix moyen au mètre carré atteint 51 967 euros, dépassant de justesse son précédent record de 2021 (qui était de 51 912 euros). Ce chiffre marque une progression de 1,1 % sur un an et de 44,3 % en une décennie.

Le quartier du Larvotto affiche la plus forte hausse avec un prix moyen de 97 563 €/m², bien que ce chiffre soit à prendre avec prudence en raison du faible nombre de transactions enregistrées. Monte-Carlo, La Condamine et Fontvieille affichent des prix moyens supérieurs à 53 000 €/m².

L’IMSEE indique également que dans le quartier du Jardin Exotique : « le prix au mètre carré a augmenté de 36,4%, pour établir un nouveau record à 49 847 euros en raison de trois ventes dans un immeuble de très haut standing. »

Plus d’une revente sur trois a lieu à Monte-Carlo

Monte-Carlo confirme son statut de quartier phare du marché immobilier monégasque avec 132 reventes, soit plus d’une sur trois. Le quartier La Rousse, bien qu’en baisse de 26 %, reste le deuxième quartier le plus actif avec 91 transactions, devant Fontvielle (38 reventes) et La Condamine (34 reventes).

« Le montant des reventes progresse dans cinq quartiers sur huit », souligne l’Institut Monégasque des Statistiques et des Etudes Economiques. Monte-Carlo enregistre la plus forte progression en valeur avec 109,5 millions d’euros supplémentaires, tandis que La Rousse enregistre une baisse notable de 200 millions d’euros.

Mareterra ou l’immobilier le plus cher du monde selon le Financial Times

Des biens de plus en plus onéreux

Les biens les plus prestigieux continuent de dominer le marché. Le nombre de biens vendus à plus de 10 millions d’euros progresse de 10,6 %, par rapport à 2023, représentant 14,2 % des transactions. L’IMSEE indique : « En 2024, 19 reventes dépassent 20 millions d’euros, un niveau record depuis la création de cet observatoire. Ce nombre a presque doublé en dix ans. »

Les ventes dans l’immobilier neuf affichent des montants records : le prix moyen des biens de cinq pièces et plus atteint 18,8 millions d’euros, marquant une hausse spectaculaire de plus de 100 % en dix ans.

Malgré un recul des reventes, le marché immobilier de Monaco continue de se distinguer par des prix extrêmement élevés et une forte demande pour les biens de luxe.

Le développement de nouveaux projets, comme Mareterra, a contribué à dynamiser le marché du neuf, tandis que les prix au mètre carré atteignent des sommets historiques. La Principauté reste ainsi une place incontournable pour l’investissement immobilier de prestige.

