Comment gérer sa carrière ? Voici les cinq clés pour réussir !

Patricia Cressot, Présidente de MWF Institute, Olivia Vaunaize Fillon, CEO de Beyond Potentials Monaco, Aude Lefevre Krumenacker, Responsable administrative MWFI, Charlotte Bertacchini, Spécialiste en acquisition de talents chez Beyond Potentials Monaco et Murielle Leroy, Experte en développement de talents chez Beyond Potentials Genève © Monaco Tribune / Anaïs Riu

Le Monaco Women in Finance Institute a récemment organisé une table ronde captivante sur la gestion de carrière, animée par Olivia Vaunaize Fillon, CEO de Beyond Potentials, spécialiste du recrutement et coach dans le secteur bancaire, et modéré par Aude Lefèvre Krumenacker, membre du comité de MWFI. Voici les outils clés pour vous aider dans vos démarches et vos choix de carrière.

Avec un marché de l’emploi très dynamique à Monaco, où plus de 73 000 personnes travaillent activement, il est crucial de savoir comment orienter sa carrière. Cette réalité rend la gestion de carrière essentielle pour s’adapter à un environnement en évolution constante.

Pour vous, nous avons regroupé les cinq points clés pour prendre en main votre parcours professionnel, issus des précieux conseils d’Olivia Vaunaize Fillon.

1. Définir des objectifs de carrière clairs

La première étape pour gérer efficacement sa carrière consiste à établir des objectifs clairs et bien définis. La méthode SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Pertinent, Temporel) est un excellent cadre pour formuler vos ambitions.

Par exemple, au lieu de simplement aspirer à une promotion, formulez un objectif tel que : « Je veux être promu au poste de directeur dans deux ans en suivant trois formations en leadership cette année ». Cette approche permet de créer un plan d’action structuré et de suivre vos progrès.

Il est crucial de revenir régulièrement à ces objectifs pour s’assurer qu’ils restent alignés avec vos aspirations, pour ainsi les ajuster si nécessaire. Un fil conducteur clair vous aidera à éviter de vous égarer dans votre parcours professionnel.

Un exemple idéal d’objectif SMART selon Olivia serait : « Je veux devenir chef de projet sénior dans mon entreprise d’ici trois ans, en suivant deux formations en gestion de projet cette année et en menant avec succès au moins trois projets majeurs sur les douze prochains mois ».

2. Accroître sa visibilité et son réseau

Tout au long de votre carrière, le réseautage joue un rôle clé. Être visible est indispensable. Utilisez des plateformes comme LinkedIn pour mettre à jour votre profil, partager vos réussites et engager des discussions pertinentes. L’établissement de liens professionnels peut ouvrir des portes et créer des opportunités insoupçonnées.

En 2023, la tendance des travailleurs indépendants a également pris de l’ampleur, se développant plus rapidement que la population active, avec une hausse de 4%. Cela souligne l’importance d’être proactif dans la construction de son réseau.

Particulièrement à Monaco, chaque rencontre peut se transformer en une opportunité, il est donc indispensable de s’impliquer dans des événements de réseautage.

3. Maintenir un équilibre et gérer ses priorités

La gestion de carrière doit également inclure la capacité à équilibrer vie professionnelle et personnelle. Apprendre à dire non à des engagements qui ne servent pas vos objectifs est essentiel. N’oubliez pas, savoir dire non, c’est se dire oui à soi-même.

Il est également fondamental de différencier l’urgent de l’important. La surcharge de travail peut rapidement mener à l’épuisement, rendant nécessaire une bonne gestion de ses priorités. Créer des micro-objectifs peut faciliter la progression vers vos objectifs globaux tout en maintenant cet équilibre.

Comme le souligne Olivia : « Votre carrière est un marathon, pas un sprint : la clé réside dans la gestion intelligente de votre temps et de vos efforts, pour avancer avec stratégie plutôt qu’à toute vitesse ».

4. Identifier et valoriser ses forces

Pour naviguer efficacement dans votre carrière, connaître et valoriser vos forces est fondamental. Des outils tels que les tests de personnalité, le feedback 360°, une analyse SWOT, des bilans de compétences ou tout simplement une auto-évaluation ou auto-réflexion peuvent vous aider à mieux comprendre ce qui vous motive. Cela vous permettra d’aligner vos choix professionnels avec vos compétences et intérêts.

Identifiez ce qui vous donne de l’énergie et ce qui vous apporte une réelle satisfaction au travail. Ce pourquoi vous vous levez chaque matin. Cela peut faire une différence significative dans votre parcours et vous aider à prendre des décisions éclairées sur votre développement professionnel.

5. Bien se préparer pour négocier

La négociation salariale est souvent perçue comme une tâche intimidante. Les freins comme la peur du rejet, les doutes sur ses valeurs, la crainte de représailles ou le manque de confiance peuvent rendre cette étape difficile. Pour surmonter ces obstacles, il est essentiel de se préparer minutieusement.

Établissez une compréhension claire de votre valeur sur le marché du travail et ayez des arguments solides pour justifier vos demandes. La notion de charisme lors des négociations joue également un rôle crucial. Pratiquer et simuler des négociations peut augmenter votre confiance en vous.

N’oubliez pas que le marché de l’emploi à Monaco offre de meilleures conditions comme des salaires plus attractifs, une meilleure couverture sociale, mais qu’il est également essentiel d’être conscient des problèmes de transport pour s’y rendre, de logement et du coût élevé de la vie.

En conclusion

La gestion de carrière est un processus continu qui demande introspection, préparation et stratégie. À Monaco et partout ailleurs, il est crucial d’être proactif et conscient de vos choix.

En appliquant ces cinq stratégies, vous pourrez naviguer avec succès dans votre carrière et saisir les nombreuses opportunités qui s’offrent à vous. Prenez en main votre potentiel et avancez avec intention : votre carrière en dépend !

