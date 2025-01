Une nouvelle exposition au NMNM – Villa Sauber : AGORA, La place du musée – LAB#3

Ouverte du vendredi 24 janvier au dimanche 4 mai 2025, cette exposition réinvente le musée comme lieu d’échange, de réflexion et de création.

Ce nouvel opus des LABs du NMNM explore la transmission artistique et culturelle, mettant en avant des artistes contemporains et des collections patrimoniales : « C’est une exposition qui s’inscrit dans une série des Laboratoires qui interroge les enjeux du musée, tels que la conservation, l’architecture, le contexte, les collections… La transmission et la pédagogie sont au cœur de cette exposition. C’est une manière intéressante, astucieuse de convoquer des nouveaux publics. On poursuit cette troisième édition du LAB, sous l’égide de Marie-Claude Beaud, à laquelle nous dédions cette exposition, car elle lui ressemble », a déclaré le directeur du musée, Björn Dahlström.

Publicité

Cette initiative accompagne une vaste transformation structurelle de la Villa Sauber, réaffirmant le rôle du musée comme « laboratoire » vivant. « AGORA, c’est une exposition dans laquelle le musée présente ses collections et son programme pédagogique. C’est une exposition des artistes en résidence de ces deux dernières années : Léna Durr et Éléonore False, qui se sont intéressées à des fonds singuliers, sur lesquels on ne s’était jamais penché. C’est aussi un laboratoire, un temple qui nous permet de réfléchir, de mettre en perspective des projets. Et, c’est aussi un espace public, une agora. C’est une possibilité pour nous de faire venir les publics, avec des rencontres, des discussions et d’organiser des journées professionnelles », a ajouté Benjamin Laugier, Responsable des Publics.

©Nouveau Musée National de Monaco – Villa Sauber

L’exposition « Les enfants de la Guerre » raconte le quotidien de la jeunesse ukrainienne

Un laboratoire d’idées et de création

Les LABs du NMNM permettent de réfléchir et d’expérimenter autour des missions fondamentales du musée : collectionner, étudier, diffuser et transmettre. Cette année, le programme met l’accent sur :

Les œuvres des « Apprentis collectionneurs » : une sélection d’acquisitions réalisées depuis 2017 sera présentée en dialogue avec des pièces des collections historiques.

Les résidences artistiques : les visiteurs découvriront les productions des artistes en résidence, Léna Durr et Éléonore False.

Un espace d’échange : un lieu de discussions et d’expériences collectives proposera rencontres, projections et performances tout au long de l’exposition.

La collection de Georges Jessula ©Monaco Tribune

Depuis 2019, le NMN de Monaco accueille des artistes en résidence pour créer des dialogues entre leurs pratiques et les collections du musée. Cette année, deux talents sont à l’honneur :

Léna Durr (artiste en résidence en 2022-2023) explore les thèmes de l’accumulation et de la mémoire à travers sa propre collection d’objets et celle d’autrui. Pendant sa résidence, elle s’est penchée sur la collection d’art africain de Georges Jessula, un ensemble d’objets chargés de symbolisme et de culture, offert au NMNM en 2006. Aujourd’hui, cette collection, singulière, fait partie intégrante du patrimoine culturel Monégasque.

Éléonore False (artiste en résidence en 2023-2024) transforme des images en collages et sculptures immersifs. Inspirée par la collection de poupées Tissier du musée, elle a élaboré une installation originale enrichie d’une composition musicale de Nicolas Mollard.

©Monaco Tribune

Un programme public riche et varié

Dans le cadre de l’exposition, des événements, ouverts à tous, jalonneront la saison 2025 :

13 février : Le Cantique des oiseaux, performance et projection en présence de l’artiste et réalisatrice Katia Kameli

: Le Cantique des oiseaux, performance et projection en présence de l’artiste et réalisatrice Katia Kameli 27 février : Performance et discussion publique avec Lidwine Prolonge

: Performance et discussion publique avec Lidwine Prolonge 10 mars : Conférence avec l’artiste vidéaste Laure Prouvost

: Conférence avec l’artiste vidéaste Laure Prouvost 1er avril : Projection « East of Noon » en présence de l’artiste Hala Elkoussy

: Projection « East of Noon » en présence de l’artiste Hala Elkoussy 10 avril : Conférence de l’artiste et designer Olivier Vadrot

: Conférence de l’artiste et designer Olivier Vadrot 24 avril : Conférence-performance « Etat Naturel / Nature Artificielle » par Léa Collet, artiste invitée en résidence de création

: Conférence-performance « Etat Naturel / Nature Artificielle » par Léa Collet, artiste invitée en résidence de création 29 avril : Journée de rencontres professionnelles « Supports et espaces de médiation »

Le projet « Écoletopie »

Parmi les initiatives innovantes, le projet « Écoletopie », conçu par le studio smarin, s’implante dans une salle de classe de l’école Saint-Charles. Ce dispositif pédagogique mobilise l’attention, l’intelligence collective et la sensibilité à travers un environnement durable et immersif, afin de prolonger l’expérience jusqu’à la Villa Sauber.

Horaires d’ouverture :

Tous les jours de 10 heures à 18 heures (juillet et août : 11 heures à 19 heures)

Tarif : 6 euros

Gratuit pour les moins de 26 ans, les groupes scolaires et les Monégasques).

Entrée gratuite tous les dimanches.

Une nouvelle exposition prend place au Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco