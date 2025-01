Cette exposition se tiendra du 23 au 30 janvier 2025.

Le collectif Help Ukraine Monaco, cofondé par Zhanna Bubka et Kateryna Feday, présente une nouvelle exposition sur la tragédie que vit la jeunesse ukrainienne. Baptisée « Les enfants de la Guerre », elle met en lumière une série de photographies réalisées par des artistes du pays : Sergii Vovk, Valentyna Petrovych et Valdemar Gorlushko.

Tous les trois ont à cœur de montrer la résilience humaine face à l’horreur en s’inspirant des travaux de photojournalistes tels que Steve McCurry et James Nachtwey. Des jeunes ukrainiens ont ainsi été capturés devant des bâtiments détruits, des murs d’abris anti-bombes, etc.

Le temps d’une séance photo, des jeunes bacheliers originaires de villes martyres ont pu être coiffés et maquillés grâce à la Fondation “Svitlii” sur place et porter des tenues de fête récoltées par le collectif Help Ukraine Monaco en Principauté. La Mairie de Monaco, le Comité AIAP Unesco ainsi que les curateurs Jean-Pierre Debernardi et Taisiya Savchuk-Polishuk ont également participé à ce projet à la fois artistique et social.

Autres temps forts de l’exposition : une conférence sur Mykhailo Tereshchenko, un philanthrope ukrainien du 19ème siècle qui a résidé à Monaco une grande partie de sa vie et un atelier de peinture traditionnelle Petrykivka pour les grands et les petits.

Informations pratiques