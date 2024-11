Ligue des champions : Contre Benfica, l’AS Monaco s’incline pour la première fois de la saison en Europe

L’AS Monaco avait tout pour espérer : un début de match idéal, une équipe solide et des talents qui brillaient sous les projecteurs européens. Pourtant, malgré une prestation encourageante, les Monégasques ont vu leur rêve d’une victoire se dissiper dans les dernières minutes, après une série d’erreurs fatales et un carton rouge décisif.

Dans une ambiance mouvementée au Stade Louis-II, le coup d’envoi de cette 5e journée de Ligue des champions a été donné devant près de 14 000 spectateurs. L’AS Monaco, fort de 10 points en quatre matches et en quête d’une place de leader, a parfaitement débuté son duel ce soir.

Un début de rencontre prometteur malgré quelques signes inquiétants

Dès la 9e minute, Eliesse Ben Seghir a placé une première frappe, suivie de près par Denis Zakaria (11e), mais sans succès. Les Monégasques ont pressé, et à la 13e minute, ils ont été récompensés : sur une magnifique transition, Ben Seghir a coupé un centre d’Aleksandr Golovin et a ouvert le score (1-0). Un premier but en C1 pour l’international marocain, qui enchaîne avec son cinquième de la saison.

Pourtant, malgré cette domination, Benfica a vite réagi. À la 15e minute, Vangelis Pavlidis a cru avoir égalisé, mais il a été signalé hors-jeu par l’arbitrage. Les Portugais ont alors mis du rythme dans leur jeu et l’AS Monaco a commencé à en souffrir.

À la 32e, Álvaro Carreras a vu son tir détourné in extremis par Wilfried Singo. Peu après, sur un corner d’Ángel Di María, la tête de Nicolás Otamendi a frôlé le cadre de Radosław Majecki. L’AS Monaco a tenu bon, mais la pression des Aigles était palpable.

Une seconde période… en montagnes russes

Le début de la seconde période a commencé sur les chapeaux de roues pour les Rouge et Blanc : Sur un tir en pivot, Breel Embolo a frappé le poteau dès la 47e. Dans la foulée, une erreur de communication entre Caio Henrique et Majecki a permis à Vangélis Pavlidis d’égaliser dans le but déserté (48e, 1-1). Le club Princier a immédiatement réagi avec un superbe enchaînement entre Embolo et Akliouche, mais le but a été annulé pour une position de hors-jeu (49e).

Les choses ne se sont pas améliorées pour les joueurs du Rocher : à la 53e, après un centre de Di María, la frappe d’Alexander Bah a été refusée après vérification de la VAR pour un hors-jeu de l’Argentin. Le match est devenu de plus en plus intense, et c’est à ce moment que la situation s’est compliquée pour l’AS Monaco.

L’expulsion de Singo et le tournant du match

À la 58e minute, Wilfried Singo a été expulsé après un deuxième carton jaune. Une décision sévère qui a fragilisé les Monégasques, désormais réduits à dix. Pourtant, même en infériorité numérique, les Rouge et Blanc ont su bien réagir et lutter.

Quelques minutes après, à la 67e, Christian Mawissa a délivré une passe décisive à Soungoutou Magassa, qui a marqué d’une frappe imparable dans le petit filet (2-1). Le jeune joueur, auteur de son premier but en Ligue des champions, a offert à son équipe un espoir très bienvenu.

La fin du rêve : Benfica frappe à la dernière seconde

Le match a alors pris une tournure folle. En dépit de l’expulsion et de la fatigue, l’AS Monaco est resté dangereux. Récemment entré en jeu, Folarin Balogun a failli offrir une superbe occasion à la 75e minute, mais Anatoliy Trubin s’est interposé.

C’est alors qu’est arrivé l’irréparable : d’un centre parfait à la 84e, Di María a trouvé Arthur Cabral qui a égalisé de la tête (2-2). Mais le pire est arrivé ensuite. À la 88e, le grand Di María, encore lui oui, a délivré une passe décisive millimétrée pour Zeki Amdouni, qui a offert l’avantage à son équipe (2-3).

Le Stade Louis-II est alors resté sous le choc. L’AS Monaco, héroïque jusque-là, s’est effondré en toute fin de match malgré une prestation solide et une équipe qui a montré du caractère. L’absence de concentration et les erreurs individuelles, dont l’expulsion de Singo, ont coûté cher ce soir.

Les réactions d’Adi Hütter

Son sentiment après cette première défaite en C1 : « Je suis évidemment déçu du résultat parce qu’après un bon départ où nous méritions de mener, nous avons commis des erreurs avec le ballon. Nous en sommes coupables. Nous nous sommes ensuite retrouvés à 10 après l’exclusion de Wilfried mais nous avons continué à être performants.

Nous aurions dû ensuite mieux défendre dans notre surface et nous avons été punis sur les deux buts en fin de match où nous n’avons pas bien défendu en équipe. Cela rend ce résultat encore plus frustrant parce que nous menions 2-1. On méritait d’obtenir au moins le point du nul mais Benfica a changé le scénario du match dans les dernières minutes »

Son avis sur les trois cartons jaunes donnés aux Monégasques : « Les cartons jaunes ont été donnés trop rapidement. Selon moi, l’arbitre aurait dû peut-être davantage communiquer, même si nous sommes coupables d’avoir protesté. J’ai aussi reçu un carton à la fin de la partie. Mais à ce moment du match, il aurait dû faire mieux et ne pas en donner autant »

Malgré le résultat, les points positifs qu’il retient de ce match : « Selon moi, nous avons réalisé 15 premières minutes fantastiques et nous méritions de prendre l’avantage sur un but également magnifique. Mais je suis en colère sur la manière dont nous avons ensuite joué avec le ballon en commettant trop d’erreurs. Avec ces erreurs, Benfica est devenu meilleur en se procurant plusieurs coups de pied arrêtés.

À 10 contre 11, nous avons par la suite réussi une superbe performance et avons repris les devants par Soungoutou Magassa. Nous sommes enfin déçus de la manière dont nous avons défendu les centres. Une défaite est toujours dure sur le moment mais nous devons l’accepter car nous sommes toujours en course pour la qualification »

Si l’expérience de Benfica a éventuellement pu faire la différence : « Pour moi, ce que fait Benfica n’a aucune importance. Je suis pleinement concentré sur l’AS Monaco. Je sais que nous avons beaucoup de jeunes joueurs mais c’est notre façon de faire. Il y a beaucoup de talents dans le club avec le Groupe Elite, la Youth League ou dans l’équipe avec notamment Soungoutou Magassa qui a inscrit le deuxième but. J’en suis satisfait, c’est la voie que nous voulons suivre. Ce n’est donc pas une excuse »

Un revers frustrant, mais l’ASM reste dans la course

Cette défaite, qui marque la première de l’AS Monaco dans cette campagne de Ligue des champions, est certes un coup dur mais les Rouge et Blanc restent dans le Top 8. Une position qui pourrait leur permettre de se qualifier pour les phases éliminatoires. La déception est grande, mais la performance des jeunes talents de l’équipe issus de l’Academy, à l’image de Ben Seghir, Magassa ou encore Akliouche, confirme toujours le potentiel énorme de l’équipe pour la suite de la saison.

Dès dimanche, l’AS Monaco devra se ressaisir pour affronter l’Olympique de Marseille lors du choc de la 13e journée de Ligue 1. L’occasion de rebondir après cette défaite amère, mais encourageante sur bien des points.

