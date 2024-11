Ligue des champions : L’AS Monaco gagne in extremis à Bologne et conserve son invincibilité en Europe

Thilo Kehrer délivre l'AS Monaco avec un but à la 87e minute face au club italien © AS Monaco

Dans un match tendu et âprement disputé, l’AS Monaco a su s’imposer dans les dernières minutes de jeu face à Bologne (1-0), décrochant ainsi une victoire cruciale qui renforce sa position dans le Top 8 de la Ligue des champions. Retour sur une rencontre marquée par la délivrance de Thilo Kehrer et un succès à l’arraché.

L’AS Monaco a frôlé la défaite avant de décrocher une victoire précieuse face à Bologne, qui s’avère décisive pour sa qualification en barrages de la Ligue des champions. Après avoir traversé une période difficile en championnat avec deux défaites d’affilées, le club de la Principauté n’a pas manqué l’occasion de consolider sa place parmi les huit meilleures équipes de son groupe.

Grâce à ce succès, les Monégasques comptabilisent désormais 10 points et se rapprochent des barrages, tout en restant invaincus dans la compétition.

Monaco domine mais Bologne résiste

Le Stade Renato-Dall’Ara a vu deux équipes au parcours contrasté s’affronter sous les yeux de Dmitri Rybolovlev, Président de l’AS Monaco, qui avait d’abord encouragé les jeunes joueurs en Youth League l’après-midi (match nul, 0-0).

La rencontre a commencé par une première alerte venue de l’attaque bolonaise. Juan Miranda a tenté sa chance dès la 9e minute, mais sa frappe s’est envolée au-dessus du but monégasque. Cependant, l’AS Monaco a rapidement répliqué : à la 15e minute, Breel Embolo s’est présenté seul face au gardien Lukasz Skorupski après un magnifique contrôle orienté, mais son tir a été repoussé par le poteau.

Malgré la domination monégasque, les opportunités se sont faites rares et se sont heurtées à la vigilance du portier bolonais. Le premier vrai coup dur est arrivé à la 19e minute, lorsque Wilfried Singo a semblé inscrire le premier but de la rencontre sur un corner. Après une intervention de la VAR, l’arbitre a annulé la réalisation, signalant une faute de Singo sur le gardien de Bologne.

Quelques minutes plus tard, Aleksandr Golovin, sur coup franc, a cru trouver la faille, mais Skorupski a dévié le ballon de justesse sur la barre transversale.

Une seconde période sous haute tension

Alors que le match approchait de sa conclusion, les intentions sont restées claires : le club du Rocher voulait forcer la décision. Les Rouge et Blanc dominaient toujours, mais peinaient à concrétiser leurs occasions. À la 39e minute, Bologne a cru avoir pris l’avantage sur une frappe de Santiago Castro, mais l’attaquant argentin a été signalé hors-jeu après un temps d’attente bien trop long pour être valable.

La tension est alors montée d’un cran, mais le club du Rocher semblait en contrôle. Juste avant la mi-temps, Maghnes Akliouche s’est vu offrir une belle occasion de marquer, mais là encore, Skorupski est intervenu avec brio.

Au retour des vestiaires, la dynamique n’a pas beaucoup changé, même si Bologne a cherché à contrer davantage. Malgré quelques tentatives des locaux, telles qu’une frappe de Giovanni Fabbian bien captée par Radoslaw Majecki (55e), le match semblait se diriger vers un triste nul. Mais dans un moment d’incertitude collective, la délivrance est venue d’un corner.

Thilo Kehrer, héros de la rencontre

À la 87e minute, sur un dernier corner frappé par Aleksandr Golovin, le capitaine Thilo Kehrer s’est trouvé seul au second poteau. L’international allemand, auteur d’une belle saison, n’a pas hésité à pousser d’un pied droit ferme le ballon au fond des filets de Skorupski.

Ce but, salvateur pour l’équipe d’Adi Hütter, a permis à l’AS Monaco de s’imposer 1-0, devenant ainsi la première équipe à s’imposer sur la pelouse de Bologne en compétition européenne. Cette victoire en fin de match a symbolisé la capacité des Monégasques à surmonter les épreuves, un trait qui semble désormais leur être propre.

Les réactions d’Adi Hütter

Au sujet du but de Kehrer dans les dernières minutes de jeu : « Un match dure 90 minutes et lorsque l’on marque dans les derniers instants, cela peut toujours être un brin chanceux. Mais quand on observe le scénario de la rencontre, je pense que l’on mérite de prendre les trois points, surtout quand on regarde notre première mi-temps qui a été bonne. Nous avons ensuite été solides en deuxième pour empêcher Bologne de se procurer des occasions.

Nous avons à présent dix points en quatre matchs, c’est une étape importante dans cette course aux barrages. Je suis content que Thilo, en tant que capitaine, marque ce but si important pour prendre les trois points. Breel est également un leader dans cette jeune équipe, je suis donc content aujourd’hui ».

Son sentiment après cette victoire : « En tant que coach, le plus important était de voir une réaction après la défaite concédée contre Angers. Celle-ci a été fantastique, on a montré que l’on était capable de jouer un football rapide en première période. Il ne faut pas oublier que l’on a l’une des équipes les plus jeunes de la compétition, je suis donc fier de ce qu’ils ont montré ce soir ».

Son équipe peut-elle viser le Top 8 ? : « C’est vrai que nous sommes dans les premières positions du classement mais nous sommes pleinement concentrés sur le prochain match à Strasbourg. Je ne sais pas si on peut parler de Top 8 car la Ligue des champions a un nouveau format cette saison et personne ne sait combien de points il faut exactement pour passer au prochain tour.

Les quatre prochains adversaires seront coriaces (Benfica, Arsenal, Aston Villa et Inter Milan) mais nous pourrons jouer avec plus de confiance. Je sais que nous serons capables de gagner le prochain match même si l’on sera opposé à une belle équipe, comme cela a été le cas de Bologne ce soir ».

Un début de saison parfait en Europe

Avec cette victoire, l’AS Monaco s’est assuré une place enviable dans son groupe, montant à 10 points et prenant la troisième place. Un résultat plus qu’encourageant pour la suite de la campagne européenne. Cette performance en Ligue des champions est d’autant plus impressionnante quand on considère que l’AS Monaco est resté invaincu après ses quatre premiers matchs (deux victoires et un nul), son meilleur début de saison dans cette compétition.

Le club monégasque est devenu par ailleurs la première équipe française après le Paris Saint-Germain à totaliser 10 points lors des quatre premiers matchs de Ligue des champions, une performance que l’Olympique Lyonnais avait réalisée en 2009-2010. Avec ce succès, le club Princier s’est rapproché du précieux sésame pour les barrages, une étape décisive qui pourrait marquer un tournant dans cette saison européenne.

En avant, malgré les obstacles

À cinq jours du déplacement à Strasbourg pour la 11e journée de Ligue 1, l’AS Monaco, fort de cette victoire en Ligue des champions, devrait désormais continuer de relever la tête après deux défaites consécutives en championnat. Ce succès à Bologne a donc sans doute été le tournant qu’il fallait pour relancer la machine monégasque et permettre au groupe dirigé par Adi Hütter de continuer à rêver en Europe.

