Лига Чемпионов: «Монако» вырывает победу на последних минутах матча в Болонье и сохраняет свою непобедимость в Европе

В напряженном и упорном матче «Монако» смог на последних минутах игры одолеть «Болонью» (1:0), добившись решающей победы, которая укрепила его позиции в топ-8 Лиги Чемпионов. Вернёмся к этой встрече, запомнившейся голом Тило Керера и труднейшим успехом!

«Монако» был близок к поражению, прежде чем одержал ценную победу над «Болоньей», ставшей решающей для его выхода в плей-офф Лиги Чемпионов. Пережив сложный период в чемпионате с двумя поражениями подряд, княжеский клуб не упустил случая закрепить за собой место в восьмерке первых команд своей группы.

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Благодаря этому успеху монегаски теперь имеют в своем активе 10 очков и приближаются к плей-офф, оставаясь при этом непобежденными в турнире.

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«Монако» доминирует – «Болонья» сопротивляется

На стадионе «Ренато-Далл’Ара» две совершенно разные по темпераменту команды состязались на глазах у президента «Монако» Дмитрия Рыболовлева, который во второй половине дня сначала поддержал молодых игроков Юношеской лиги УЭФА (ничья, 0:0).

Встреча началась с тревожной атаки «Болоньи». Хуан Миранда попытал счастья на 9-й минуте, но мяч пролетел выше ворот «Монако». Монегаски быстро отреагировали: на 15-й минуте Брель Эмболо заставил Лукаша Скорупски вступить в игру после великолепного скоординированного контроля, но ворота соперника спасла штанга.

Несмотря на доминирование монегасков, острые моменты выпадали редко и наталкивались на бдительность болонского голкипера. Первый настоящий удар был исполнен на 19-й минуте, когда Вильфред Синго забил с углового первый гол в матче. После вмешательства видеоарбитров судья не засчитал этот гол, зафиксировав контакт Синго с вратарём «Болоньи».

Через несколько минут Александр Головин со штрафного, казалось, нашел лазейку, но Скорупский героически переправил мяч за лицевую.

© ФК «Монако»

Второй период в высоком напряжении

По мере того, как матч приближался к концу, намерения оставались ясными: монегаски пошли напролом. «Красно-белые» по-прежнему доминировали, но никак не могли реализовать острые моменты. На 39-й минуте «Болонья» думала, что вырвалась вперед после удара Сантьяго Кастро, но аргентинский нападающий оказался в офсайде после слишком долгого ожидания.

Затем напряжение возросло, но монегаски, казалось, взяли ситуацию под контроль. Перед самым перерывом Магнесу Аклиушу представился блестящий шанс забить, но снова гениально вмешался Скорупски.

По возвращении из раздевалки динамика не сильно изменилась, хотя «Болонья» и стремилась больше контратаковать. Несмотря на несколько попыток итальянцев, таких как удар Джованни Фаббиана, который мастерски отразил Радослав Маецкий (55’), матч, казалось, приближался к печальной ничьей. Но в момент всеобщего замешательства сюрприз пришёл с углового.

Тило Керер – герой встречи

На 87-й минуте на финальном угловом Александра Головина капитан Тило Керер остался один на дальней штанге. Игрок сборной Германии, отлично ведущий этот сезон, без колебаний отправил мяч в ворота Скорупски.

Этот гол, спасший команду Ади Хюттера, позволил «Монако» одержать победу со счетом 1:0 и стать первой командой, победившей «Болонью» в еврокубках. Победа в конце матча символизировала способность монегасков преодолевать трудности, отличительную черту, которая теперь кажется их фирменным козырем.

Реакция Ади Хюттера

О голе Керера на последних минутах игры: «Матч длится 90 минут, и когда ты забиваешь на последних минутах, в этом всегда есть доля везения. Но если посмотреть на сценарий матча, думаю, мы заслужили эти три очка, особенно если говорить про наш первый тайм, который был очень хорош. Затем мы были крепки во втором тайме и не позволили «Болонье» создавать опасные моменты.

Сейчас у нас десять очков в четырех матчах, это важный шаг в гонке к плей-офф. Я рад, что Тило, будучи капитаном, забил этот важный гол и принёс три очка. Брель также является лидером в этой молодой команде, поэтому я сегодня счастлив».

© ФК «Монако»

Ощущения после этой победы: «Как для тренера, мне самым важным было увидеть реакцию после поражения от «Анже». Это было фантастически, в первом тайме мы показали, что способны играть в быстрый футбол. Нельзя забывать, что у нас одна из самых молодых команд на соревнованиях, поэтому я горжусь тем, что они показали сегодня вечером».

Сможет ли команда попасть в топ-8? «Мы находимся в верхних строках турнирной таблицы, но мы полностью сосредоточены на следующем матче в Страсбурге. Не знаю, можно ли говорить о Топ-8, потому что в этом сезоне у Лиги Чемпионов новый формат, и никто не знает, сколько именно очков нужно, чтобы пройти в следующий тур.

Следующие четыре противника будут трудными («Бенфика», «Арсенал», «Астон Вилла» и миланский «Интер»), но мы будем играть поуверенней. Я знаю, что мы сможем выиграть следующий матч, даже если будем играть против хорошей команды, как это было сегодня вечером с «Болоньей».

Прекрасное начало сезона в Европе

Благодаря этой победе «Монако» обеспечил себе завидное положение в группе, набрав 10 очков и заняв третье место. Более чем обнадеживающий результат для продолжения европейской эпопеи. Такое выступление в Лиге Чемпионов тем более впечатляет, что «Монако» остался непобежденным после первых четырех матчей (две победы и ничья), что стало лучшим стартом сезона в этом соревновании.

Клуб из Монако также стал первой французской командой после «ПСЖ», набравшей 10 очков в первых четырёх матчах Лиги Чемпионов – такого результата добивался только «Лион» 2009–2010 годах. Благодаря этому успеху княжеский клуб приблизился к заветному выходу в плей-офф, что является решающим шагом, который может стать поворотным моментом в этом европейском сезоне.

Вперед напролом

За пять дней до поездки в Страсбург на 11-й тур Лиги 1 «Монако», благодаря этой победе в Лиге Чемпионов, теперь должен выше держать голову после двух поражений подряд в чемпионате. Поэтому успех в Болонье, несомненно, стал поворотным моментом, необходимым для перезапуска монегасской машины и для шанса команды во главе с Ади Хюттером продолжать мечтать в Европе.

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