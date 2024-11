Ligue 1 : L’AS Monaco s’incline amèrement à domicile face à Angers

Pour la première fois depuis plus de huit mois, l’AS Monaco s’incline sur son terrain face à Angers, qui s’impose 1-0 grâce à une frappe magistrale de Jean-Eudes Aholou. Une soirée décevante pour les Rouge et Blanc, qui peinent à se relever depuis sa précédente défaite face à l’OGC Nice.

Après une défaite frustrante dans le Derby niçois (2-1), l’AS Monaco abordait cette 10e journée avec l’espoir de rebondir rapidement. Face à Angers, l’équipe d’Adi Hütter avait l’objectif de récupérer de la confiance avant son déplacement en Ligue des champions à Bologne. Mais les Angevins, en pleine forme après leur victoire contre Saint-Étienne, n’ont pas laissé l’opportunité aux Monégasques de se rattraper.

Un premier acte difficile

Dès le coup d’envoi, c’est Angers qui a pris le contrôle du jeu. Les visiteurs ont affiché une belle intensité, avec une première occasion signée Jim Allevinah à la 14e minute. En dépit de leurs tentatives, les Monégasques ont peiné à imposer leur style face à un bloc angevin bien organisé.

La douleur est arrivée à la 29e minute : Jean-Eudes Aholou, ancien de la maison monégasque, a frappé avec puissance depuis l’extérieur de la surface et a envoyé le ballon dans la lucarne de Radoslaw Majecki. L’AS Monaco était sonné.

Une seconde période stérile

Au retour des vestiaires, l’AS Monaco a tenté de renverser la tendance. Les joueurs du Rocher ont dominé le jeu, mais ont peiné à concrétiser leurs occasions. Breel Embolo, en grande difficulté ce soir-là, a raté une occasion en or à bout portant, permettant au gardien angévin, Yahia Fofana, de briller. Malgré les entrées d’Eliesse Ben Seghir et des efforts de Maghnes Akliouche, le chemin vers l’égalisation semblait barré.

Une défense angevine infranchissable

Angers s’est montré héroïque en défense, tandis que l’AS Monaco, malgré sa volonté manifeste, n’a pas trouvé les solutions pour percer le mur adverse. Les occasions se sont multipliées, mais la finition a fait défaut. Le Japonais Takumi Minamino a même manqué une ultime opportunité dans le temps additionnel, scellant le sort du match (0-1).

Les réactions d’Adi Hütter

S’agit-il du pire match depuis le début de la saison ? : « Oui c’est le cas. Nous avons tout manqué, spécialement en première période. Angers a réalisé un bon match ce soir mais je le répète, nous avons tout manqué. Nous devons nous excuser par rapport aux fans de cette première période. Nous allons devoir analyser cela.

J’ai déjà répondu à plusieurs questions quant à notre capacité à pouvoir concurrencer et battre le PSG mais il faut savoir être humble. Nous avons des qualités mais il faut toujours se battre durant 90 minutes car c’est le football. Toutes les équipes veulent nous battre. Nous n’avons pas bien défendu, comme nous pouvions le faire lors des premières semaines. Il faut revenir à nos fondamentaux et on retrouvera le succès ».

Les joueurs ont-ils sous-estimé l’adversaire ? : « Hier, lorsque nous avons effectué le travail d’analyse, nous avons été clairs avec mes joueurs. Nous leur avons montré leurs derniers résultats et ils ont pu voir qu’ils étaient en bonne forme avec deux nuls à Marseille et à Toulouse, ainsi qu’une victoire contre Saint-Etienne la semaine dernière. Je leur ai dit qu’il fallait faire attention et ne pas les sous-estimer car ils pratiquent un bon football. Cela a été le cas ce soir et Angers mérite de gagner ce match ».

Au sujet de son discours face aux joueurs à l’issue du match : « Je parle toujours des performances à mes joueurs et ce soir, nous ne pouvons pas accepter cela. Nous devons retrouver nos forces, notre style de jeu et notre identité, c’est tout ce qui nous a manqué en première mi-temps surtout. Il y avait un problème de pressing, nous étions sans idées avec le ballon et nous pratiquions un football lent.

La défense était aussi désorganisée par moment. C’est très difficile de trouver les bons mots mais c’est une grosse déception, la deuxième en une semaine. Nous devons rester solidaires et se montrer combatifs. Mon travail est de trouver des solutions mais on ne peut pas avoir perdu notre style de jeu en une semaine ».

Son sentiment quant aux deux défaites de suite : « Nous avons pris un point sur neuf lors des trois derniers matchs, c’est trop peu. Nous sommes coupables de cela, nous n’avons pas su tout le temps garder nos émotions sous contrôle. Aujourd’hui, il nous manquait cinq joueurs (Zakaria, Salisu, Balogun, Vanderson et Teze) mais ce n’est pas une excuse car je suis convaincu que nous devions battre Angers avec cet effectif et cette qualité sur le terrain.

Denis Zakaria est très important, il est notre stabilisateur, notre capitaine et a un impact important. Il nous manque mais on doit trouver d’autres solutions en tant qu’équipe. Je le répète mais c’était vraiment une mauvaise performance, la pire de la saison. Respect à Angers pour cette victoire, et de notre côté, nous devons rebondir le plus vite possible ».

Vers un nouveau défi crucial

On peut dire que cette défaite à domicile est une claque pour les Monégasques, qui doivent maintenant se tourner vers le prochain défi : un match crucial contre Bologne pour la 4e journée de Ligue des champions, dès mardi prochain. Avec une place au classement qui devient de plus en plus précaire, l’AS Monaco doit vite retrouver son football de début de saison et redresser la barre pour éviter de sombrer davantage.

Dans une saison où la concurrence est féroce, chaque point compte. Le club de la Principauté doit rapidement oublier cette désillusion pour aborder les prochaines échéances avec détermination.

L’opération Tous au Stade

Pour encourager les Rouge et Blanc, l’AS Monaco a lancé l’opération « Tous au Stade », invitant tous les licenciés des clubs amateurs de la région à assister au match contre Angers. En ce jour férié et pendant les vacances scolaires, chaque jeune footballeur ou éducateur a pu venir accompagné de deux personnes de son choix, qu’il s’agisse de parents, frères, sœurs ou amis.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des actions menées en partenariat avec le football amateur, renforçant ainsi les liens entre le club et sa communauté locale. Malgré des tribunes bien remplies pour l’occasion, le soutien des supporters n’a malheureusement pas suffit à pousser les joueurs jusqu’à la victoire.

