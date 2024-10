Ligue 1 : La série d’invincibilité s’arrête pour l’AS Monaco… à Nice

L'AS Monaco s'incline pour la première fois de la saison, 2-1 contre l'OGC Nice © AS Monaco

Ce dimanche soir, l’AS Monaco a subi une défaite cruelle face à l’OGC Nice (2-1) lors du derby de la Côte d’Azur. Après une première mi-temps encourageante marquée par l’ouverture du score de Breel Embolo, l’expulsion de Vanderson a perturbé le cours du match, permettant aux Niçois de renverser la situation.

C’était un affrontement tant attendu, le 107e derby de la Côte d’Azur, où l’AS Monaco espérait prolonger sa série d’invincibilité à l’Allianz Riviera. Les Rouge et Blanc, portés par une dynamique positive après leur large victoire contre l’Étoile Rouge, ont rapidement montré leurs intentions.

Pourtant, un événement crucial a bouleversé le cours du match, conduisant finalement à une défaite amère face à des Niçois opportunistes.

Une première mi-temps prometteuse

Dès le coup d’envoi, l’AS Monaco a affiché sa domination. Les joueurs se sont rapidement emparés du ballon, mettant sous pression une défense niçoise hésitante. Les occasions se sont enchaînées : un dégagement in extremis de Tom Louchet (11e) et un centre dangereux d’Aleksandr Golovin (20e) ont témoigné de l’ascendant monégasque. L’ouverture du score semblait proche, notamment lorsque Breel Embolo, idéalement placé, a vu son but annulé pour un hors-jeu très léger (22e).

Cependant, la fin de la première période a apporté un coup dur. Après avoir ouvert le score grâce à un superbe mouvement collectif conclu par Embolo (39e), les Rouge et Blanc ont vu leurs espoirs s’effondrer. Un coup de pied arrêté a offert l’égalisation à Evan Guessand (45+1e) et, dans la foulée, Vanderson a reçu un carton rouge sévère pour un deuxième avertissement (45+3e). Le momentum a basculé.

© AS Monaco

Une seconde mi-temps plus difficile

Réduits à dix, les Monégasques ont peiné à garder le rythme. L’OGC Nice, en supériorité numérique, s’est installée dans le camp adverse. Radoslaw Majecki, le gardien monégasque, s’est révélé décisif, repoussant avec brio les tentatives de Guessand et Boga (57e). Toutefois, la pression niçoise s’est renforcée, et le club du Rocher a dû s’accrocher.

Les Rouge et Blanc ont réagi avec une frappe puissante de Lamine Camara qui a frappé la transversale (57e). Mais le tournant du match est arrivé à la 71e minute : une erreur de passe de Krépin Diatta a permis à Gaëtan Laborde, tout juste entré en jeu, de tromper Majecki d’un lob astucieux, mettant Nice en tête.

Une fin de match très frustrante

Malgré l’urgence, l’AS Monaco n’a pas réussi à égaliser. Embolo, en quête de son doublé, a manqué de puissance sur sa tête (78e), et les tentatives de Boudaoui et Ben Seghir ont été stoppées par un Majecki vigilant. Les minutes ont défilé, et malgré une volonté manifeste de revenir au score, le coup de sifflet final n’a laissé aucune place à l’espoir (2-1).

Les Rouge et Blanc concèdent leur première défaite de la saison malgré leur domination ce soir (60% contre 40% de possession de balle), mais restent tout de même en bonne position au classement général.

Les réactions d’Adi Hütter

Son sentiment quant au résultat : « Je ne suis pas content du résultat évidemment. Quand vous perdez le derby, tout le monde se sent triste, c’est certain. Mais nous sommes coupables de cette défaite, car nous avions le match entre les mains. Nous avons fait deux choses stupides qui nous ont sorties de la rencontre, et en deuxième période, en infériorité numérique, Nice en a profité pour prendre les devants ».

Au sujet de l’expulsion de Vanderson : « Nous recevons trop de cartons rouges, c’est certain ! Ce que je vois, c’est que nous étions clairement la meilleure équipe sur le terrain à onze contre onze en première période. Nous avons deux-trois situations claires, sans réussir à marquer. Ensuite on fait une faute stupide, qui amène le coup franc du but.

Puis Vanderson reçoit un carton rouge après une réaction disproportionnée. Nous sommes très déçus pour nos supporters, qui étaient encore nombreux ce soir pour nous soutenir. Je suis juste surpris que les règles changent parfois, on ne sait pas toujours s’il y a main ou pas, et sur l’action du début de match, c’est penalty pour moi. Malgré tout, nous devons respecter ces décisions.

Je ne veux pas parler ici des décisions arbitrales, ni des échanges que j’ai pu avoir avec l’arbitre. Je le répète, nous sommes avant tout coupables de cette défaite, pas lui. Mon discours à la mi-temps ? Je ne réagis pas du tout à l’expulsion, au contraire je dis à mes joueurs de se reconcentrer sur le match.

Nous aurons du temps pour reparler et analyser tout ce qui s’est passé. Mais la mi-temps n’est clairement pas le moment pour revenir là-dessus. À cet instant, la discussion est surtout entre le staff technique pour prendre la meilleure décision. Avec les émotions, ce n’est pas une bonne chose de réagir à chaud, je le sais par expérience ».

S’il est déçu que la série d’invincibilité prenne fin : « Selon moi, l’AS Monaco était clairement la meilleure équipe à égalité numérique encore une fois. Puis nous faisons deux choses stupides qui nous mettent en difficulté. Ensuite Nice a été la meilleure équipe à 11 contre dix, même si Radeck Majecki nous sort quelques parades très importantes avant le deuxième but. Nous gagnons ensemble, et nous perdons ensemble ! Nous devons l’accepter, même si nous sommes très déçus, pour nous, pour nos supporters, et pour l’ensemble du club ! ».

© AS Monaco

Un avenir prometteur à rebâtir

Bien que le résultat soit décevant, cette rencontre a été marquée par la performance remarquable de Breel Embolo, qui a inscrit son 100e but en carrière. La défaite n’effacera pas les acquis des semaines passées. Désormais, l’AS Monaco doit rapidement se relever avant un prochain match crucial contre Angers au Stade Louis-II, prévu pour vendredi prochain, à 19 heures.

