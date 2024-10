Derby Nice – Monaco : Les Ultras monégasques mobilisés en nombre auprès des joueurs avant le choc

Les Ultras étaient présents au Centre de Performance à la veille du derby de ce dimanche, 17h, contre l'OGC Nice © AS Monaco

Ce samedi, veille du derby tant attendu contre l’OGC Nice, les Ultras monégasques, connus sous le nom des UM94, ont fait le déplacement au Centre de Performance pour encourager leurs joueurs. Ce moment de partage témoigne d’une relation de plus en plus forte entre le club de la Principauté et ses fervents supporters.

Alors que Denis Zakaria et ses coéquipiers s’apprêtent à se rendre à l’Allianz Riviera pour affronter leurs rivaux niçois, ils ont eu l’opportunité de recevoir un soutien de taille. Les UM94, armés de chants et de drapeaux, ont insufflé leurs encouragements à l’équipe, rappelant ainsi l’importance du lien qui unit les Rouge & Blanc à leur public.

Ce type d’interaction n’est pas une première, elle s’inscrit dans une tradition de communion entre les joueurs, les dirigeants et les supporters, cultivée par l’AS Monaco depuis plusieurs saisons.

Un club à l’écoute de ses supporters

Chaque saison, l’AS Monaco s’efforce de renforcer ses liens avec ses fans. Parmi les initiatives notables, le Kids Tour, lancé en 2022, permet de rencontrer les jeunes supporters dans plus de soixante communes. Ces événements, souvent animés par des joueurs de l’équipe première et de l’Academy, visent à promouvoir un esprit de communauté et à ancrer le club dans son territoire. Le prochain en date aura lieu le mercredi 30 octobre au stade de Beausoleil, à partir de 13h30.

Les séances d’entraînement ouvertes au public, organisées au Stade Louis-II et au Centre de Performance, contribuent également à cette dynamique. Elles offrent l’occasion aux supporters de rencontrer les joueurs dans une atmosphère conviviale, favorisant ainsi des échanges authentiques.

L’ensemble de ces initiatives illustre la volonté de l’AS Monaco de créer une véritable grande famille, où chaque supporter a sa place. La rencontre face à l’OGC Nice promet d’être une vraie célébration de cette belle complicité entre le club et son public.

Un nouvel hymne pour une nouvelle tradition

L’AS Monaco s’affirme également comme un club à l’écoute de ses supporters, comme en témoigne la création du nouvel hymne, « Rouge & Blanc », interprété par LEDEN. Cet hymne, qui résonne désormais avant chaque match au Stade Louis-II, est le fruit d’une initiative collective, renforçant l’identité et la culture du club.

Les grands rassemblements de supporters, comme ceux organisés lors de matches spéciaux, tels que le Centenaire contre Montpellier, témoignent également de cette volonté de réunir les différentes générations autour d’une même passion.

L’AS Monaco n’oublie pas ses racines et s’engage également auprès du football amateur. Des milliers de licenciés, venus de la région ou des clubs italiens voisins, sont régulièrement invités à assister aux matches au Stade Louis-II dans le cadre des opérations « Tous au Stade ». Ces événements insufflent une ambiance festive et conviviale, confirmant ainsi le rôle central des supporters dans la vie du club.

