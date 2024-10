Ligue des champions : L’AS Monaco survole l’Étoile Rouge de Belgrade et reste toujours invaincue depuis le début de saison

L’AS Monaco a illuminé le Stade Louis-II avec une performance proche de la perfection, s’imposant 5-1 contre l’Étoile Rouge de Belgrade, sous les applaudissements du Président Dmitri Rybolovlev. Ce match flamboyant rapproche les Rouge et Blanc des barrages de la Ligue des champions avec des points importants, tout en consolidant leur invincibilité cette saison. Retour sur une soirée mémorable !

Pour le club de la Principauté, le début de saison 2024-2025 est véritablement marqué par des performances solides et des résultats sans appel. Dauphins du Paris Saint-Germain en Ligue 1, où ils demeurent également invaincus, les Monégasques affichent un sans-faute dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Après une victoire d’entrée contre le FC Barcelone (2-1) et un match nul accroché contre le Dinamo Zagreb (2-2), l’AS Monaco a véritablement montré sa force en torpillant l’Étoile Rouge.

Le match

Dès le coup d’envoi, l’ambiance électrique dans le stade et sur le terrain s’est ressentie. Au total, 9590 spectateurs étaient présents, dont 1000 supporters serbes qui n’ont cessé de chanter en chœur. Les Monégasques, confiants après un excellent départ toutes compétitions confondues, ont rapidement montré leur détermination.

Eliesse Ben Seghir s’est rapidement illustré avec une belle occasion, mais le cadre lui a échappé. De leur côté, les Serbes, bien organisés, ont répliqué avec un coup de tête de Peter Olayinka, facilement capté par Radoslaw Majecki.

La première vraie opportunité est venue d’une passe éclair de Wilfried Singo pour Takumi Minamino, qui a su transformer l’essai avec sang-froid, ouvrant ainsi le score à la 20e minute. Une joie qui n’a pas duré, car l’Étoile Rouge a rapidement égalisé grâce à un penalty de Chérif Ndiaye suite à une faute de Thilo Kehrer, laissant l’AS Monaco perplexe (1-1, 27e).

Une fin de première mi-temps sous tension

Les Rouge et Blanc, bousculés par une bonne défense serbe, ont su trouver les ressources pour réagir avant la mi-temps. Dans une ultime poussée, Breel Embolo, opportuniste, a su profiter d’une situation confuse pour redonner l’avantage à son équipe juste avant la pause (2-1, 45+4). Un coup de massue pour l’Étoile Rouge, qui a vu ses espoirs d’un nul s’éloigner.

© AS Monaco

Un véritable retour en force

Le retour des vestiaires a été marqué par une montée en puissance des Monégasques. Dès les premières minutes, Akliouche et Caio Henrique ont tenté leur chance, mais Marko Ilic, le gardien serbe, a tenu bon. Puis, à la 54e minute, Singo a décoché une frappe incroyable de 35 mètres qui a fusé dans la lucarne, faisant exploser le stade (3-1). Quelle démonstration de force !

L’AS Monaco a continué à étouffer son adversaire. La VAR a cependant annulé un but d’Embolo pour une main, mais l’attaque n’a pas faibli. Un jeu de passes sublime a permis à Minamino de frapper à nouveau, portant le score à 4-1 (70e). Ce doublé a été une véritable libération pour l’attaquant, qui n’avait pas marqué depuis le 5 septembre dernier lors d’un large succès du Japon face à la Chine (7-0).

© AS Monaco

La cerise sur le gâteau

Les opportunités se sont succédées, et malgré quelques montants touchés, les Rouge et Blanc ont trouvé le moyen de clore la rencontre en beauté. Dans le temps additionnel, le festival de buts s’est terminé avec Akliouche, qui a enfin inscrit son but et a mis un point d’orgue à cette performance éclatante (5-1, 90+6).

Les réactions d’Adi Hütter

« Tout d’abord, je voudrais féliciter mon équipe pour cette belle victoire et du niveau montré en deuxième période. C’est vrai que nous avons raté quelques occasions et je pense que le résultat n’est pas trop sévère. Je suis vraiment content de cette deuxième victoire à domicile. Je suis fier et très heureux de mes joueurs et de leur performance », a débuté l’entraîneur monégasque.

Soirée parfaite ? : « En tant que coach, il y a toujours des choses à redire, c’est surtout le cas en première période. Nous nous sommes procurés beaucoup d’occasions, avons marqué cinq buts et je pense que c’était une deuxième mi-temps parfaite. Nous avons aussi vu que lorsque nous ne sommes pas pleinement concentrés, toutes les équipes pouvaient marquer, c’est ce qui s’est passé. En première mi-temps, l’Etoile Rouge a réalisé un match propre mais la différence était énorme ensuite ».

Un mot sur l’incroyable but de Wilfried Singo ? : « Je pense qu’il n’a pas été seulement impliqué sur ce but dans cette rencontre. Il a aussi réussi une passe décisive et est un peu fautif sur celui concédé. C’est un joueur spécial, je l’aime beaucoup. Son but pourrait être l’un des plus beaux de la saison car c’était une lourde frappe dans la lucarne. Dans l’ensemble, il a réalisé un match fantastique et cet incroyable but a été marqué à un moment clé ».

Et sur le but de Breel Embolo ? : « Nous devons parfois accepter le fait de ne pas marquer beaucoup mais ce soir, nous avons répondu de la plus belle des manières, en particulier Breel. Il aurait pu marquer deux fois et a délivré également une passe décisive.

Il a réalisé un match fantastique et nous sommes contents car c’est rare de marquer cinq buts en Ligue des Champions, c’est fantastique. Je suis vraiment content de la performance globale de mon équipe et de nos joueurs offensifs. On aurait pu en marquer encore davantage mais c’était un très beau match ce soir ».

© AS Monaco

Au sujet de ses ambitions à ce stade de la compétition : « C’est très bien d’avoir sept points après trois matchs. Nous avons obtenu deux belles victoires à domicile contre Barcelone et l’Etoile Rouge et avons réussi à obtenir un point à Zagreb malgré un terrain difficile. Notre ambition est claire, nous voulons finir dans les 24 premiers. On va être pleinement concentré sur la prochaine rencontre de Ligue des Champions mais dimanche, nous avons également un match important avec le Derby à Nice ».

Dauphins de la C1

Cette victoire écrasante a permis à l’AS Monaco de prendre temporairement la tête du classement général de la Ligue des champions avec 7 points. Rapidement, l’Aston Villa a rattrapé le club Princier avec 9 points, à l’issue de sa victoire 2-0 face à Bologne.

Après cette rencontre, le club du Rocher se classe parmi les dernières équipes invaincues cette saison, aux côtés de Manchester City et de la Juventus Turin. Les Serbes, quant à eux, sont plongés dans le doute après cette troisième défaite consécutive.

Les Monégasques semblent prêts à poursuivre leur rêve européen. La route vers les barrages est encore longue, mais ils avancent à grands pas ! Désormais, les joueurs se préparent à affronter leur rival azuréen, l’OGC Nice, dimanche 27 octobre, avant de se mesurer à Bologne, leur prochain adversaire européen, le 5 novembre.

© AS Monaco

