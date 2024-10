Ligue 1 : L’AS Monaco et Lille se neutralisent, le club de la Principauté conserve son invincibilité

Ce vendredi le Stade Louis-II a vibré au rythme d’un choc de prestige entre l’AS Monaco et le Lille OSC, deux équipes aux ambitions affichées. Les Monégasques, leaders et invaincus de la Ligue 1, avaient l’opportunité d’accroître leur avance sur le PSG. Mais face à des Lillois en forme, auteurs de trois victoires consécutives, le défi s’annonçait de taille. Réduits à 10 à l’heure de jeu, les Monégasques ont finalement obtenu le point du nul (0-0).

Après une trêve internationale de deux semaines, l’AS Monaco a fait son retour sur la scène du championnat avec un affrontement crucial contre Lille. En tête du classement et invaincus après sept journées (6 victoires, 1 nul), les Rouge et Blanc visaient à poursuivre leur série et à solidifier leur position de leader, sous le regard attentif de leur Président Dmitri Rybolovlev, présent en tribunes.

Cependant, le défi s’annonçait de taille face à une équipe lilloise en pleine forme, qui a enchaîné trois succès, dont un prestigieux contre le Real Madrid en Ligue des champions. Pour ce match, l’entraîneur Adi Hütter a dû faire face à des absences notables, avec les blessures de Mohammed Salisu et Folarin Balogun.

Il a donc opté pour une formation en 4-2-3-1, en titularisant Wilfried Singo en défense et George Ilenikhena en attaque, soutenus par Takumi Minamino, Eliesse Ben Seghir et Aleksandr Golovin. Jordan Teze, lui, occupait le poste de latéral droit, prêt à mener son équipe vers un nouveau triomphe.

Une rencontre placée sous le signe d’Octobre Rose

Une fois de plus, l’AS Monaco a affirmé son soutien à la campagne Octobre Rose, dédiée à la sensibilisation et au dépistage du cancer du sein. Dans le cadre de son initiative « AS Monacoeur », le club mettra en place plusieurs actions en faveur de cette cause. Pour cette rencontre de 8e journée de Ligue 1, un dispositif spécial a été déployé pour sensibiliser le public et récolter des fonds pour la recherche.

© AS Monaco

Les joueurs ont porté des maillots collector ornés du ruban de l’association Pink Ribbon Monaco, qui œuvre depuis 2011 pour promouvoir le dépistage précoce. Les bénévoles et amis de l’association seront également présents au stade. À l’issue de la rencontre, un des maillots a été dédicacé par les joueurs, encadré et mis aux enchères sur la plateforme BiddingSport, avec l’intégralité des bénéfices reversée à Pink Ribbon Monaco.

© AS Monaco

Le Stade Louis-II était paré de rose, avec l’ensemble des membres de l’AS Monaco, y compris dirigeants, staff et stadiers, affichant des pins et rubans roses. Des panneaux LED consacrés à la cause ont également illuminé le stade tout au long du match, créant ainsi une ambiance festive et engagée pour cette noble cause.

© AS Monaco

La Princesse Charlène, désormais Présidente d’honneur de Pink Ribbon Monaco

Un match tactique et accroché

Dès le coup d’envoi, les Rouge et Blanc ont affiché une intensité de jeu impressionnante. Takumi Minamino s’est rapidement illustré avec une première frappe cadrée dès la 3e minute, bien repoussée par Lucas Chevalier. L’enthousiasme s’est alors intensifié avec Eliesse Ben Seghir qui a rapidement enchaîné avec une demi-volée, passée de peu au-dessus des cages (5e).

Les Dogues, bien organisés et jouant en contre, ont permis à Jonathan David de montrer tout son potentiel en forçant Radoslaw Majecki à réaliser son premier arrêt de la saison (11e). La rencontre s’est rapidement transformée en bataille tactique, les occasions se faisant rares. À la 36e minute, Jordan Teze est parvenu à frapper puissamment, mais sa tentative a frôlé le poteau, laissant les spectateurs sur leur faim.

Alors que la première période s’est achevée sur un score vierge, l’ambiance est devenue électrique. Les deux équipes, bien qu’accrochées, semblaient conscientes qu’un seul but pourrait faire basculer la rencontre.

Infériorité numérique et résistance

Au retour des vestiaires, l’AS Monaco a repris le contrôle. Ben Seghir et Minamino ont tenté d’animer le jeu, mais la malchance les a suivi. Après une heure de jeu, la rencontre a pris un tournant : Jordan Teze a reçu un second carton jaune, l’obligeant à quitter ses coéquipiers (61e). En infériorité numérique, les Monégasques ont redoublé d’efforts pour conserver l’avantage.

Malgré cette situation délicate, la dynamique de jeu n’a pas semblé se renverser. Les Lillois, encouragés par cette supériorité, ne sont pas parvenus à transformer leur avantage en réelles occasions. Edon Zhegrova a tenté sa chance à distance, mais la frappe a filé à côté (67e).

Une fin de rencontre haletante

Les dernières minutes du match se sont montrées palpitantes. Krépin Diatta, récemment entré, a tiré juste au-dessus (72e) et Breel Embolo, en position de hors-jeu, a manqué une occasion en or sur un service parfait (83e). La tension est montée alors que l’AS Monaco, loin de se laisser abattre, a intensifié son pressing.

Dans un ultime sursaut, Maghnes Akliouche a offert une passe décisive à Denis Zakaria, mais Chevalier, en grande forme, réalise une parade décisive (90+1e). Le coup de sifflet final a fini par retentir, laissant les deux équipes sur un score nul et vierge.

1⃣0⃣0⃣ matches en Rouge & Blanc ❤️🤍



Félicitations Krépin 👏



‣ #ASMLOSC pic.twitter.com/ohQzo99KOB — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 18, 2024

Les réactions d’Adi Hütter

Son premier sentiment après le nul : « Quand on regarde l’ensemble du match, je pense qu’on perd deux points ce soir. J’ai vu une vraie bonne performance de la part de mon équipe, qui était la meilleure ce soir. Je suis satisfait sur ce point et je pense que nous méritions de gagner. Avec l’expulsion de Jordan Teze, nous avons joué une demi-heure en infériorité numérique contre Lille, ce qui n’est pas facile, donc ça aurait pu être pire. Donc au final, c’est plutôt un bon point de pris et nous restons surtout invaincus ! ».

S’il regrette de ne pas avoir réussi à faire basculer la rencontre à son avantage : « Nous avons manqué l’opportunité de l’emporter et de poursuivre sur notre série. Mais ce n’est jamais facile au retour de la trêve internationale, quand beaucoup de joueurs étaient absents. C’est la même situation pour le LOSC. Nous n’avons eu qu’un ou deux entraînements pour préparer le match ensemble et quelques minutes seulement ce matin pour parler tactique.

Dans ce contexte, je suis content de notre performance, et notamment des 15 premières minutes qui étaient incroyables de notre part. Ce que nous faisons défensivement est top, car nous ne concédons que très peu d’occasions à l’adversaire. Je suis content de cela, mais nous devons continuer notre process. Nous ne pouvons pas gagner tous les matchs, encore une fois nous avons une équipe jeune et nous devons continuer à la faire progresser.

Ce soir nous n’étions pas assez tueurs dans la finition devant le but, malgré deux ou trois grosses occasions. Lucas Chevalier fait également un super arrêt sur le tir de Denis Zakaria à la toute fin du match. Ensuite je n’ai pas vu beaucoup de différences avec Lille quand nous étions à dix, nous étions même plus dangereux, ce qui me rend vraiment satisfait. Nous devons être plus finisseurs dans la surface, même si encore une fois le LOSC est une bonne équipe.

Nous sommes très respectés par beaucoup d’équipes actuellement, étant donné que nous sommes en tête du classement de Ligue 1. Nous ne pouvons pas remporter tous les matchs, et je dois dire que l’expulsion ne nous met pas dans une situation idéale. Jordan a fait une erreur en faisant ce geste, et c’est un carton rouge logique. J’espère que le joueur lillois n’aura rien de sérieux. Je le répète, je suis déçu par le résultat, mais satisfait par notre performance ».

© AS Monaco

Une série d’invincibilité qui se prolonge

Avec ce match nul, l’AS Monaco conserve sa série d’invincibilité, comptant désormais 20 points après huit rencontres, un total impressionnant depuis l’exercice 1991-1992. Les Rouge et Blanc ont manqué une occasion d’accroître leur avance sur le PSG, qui pourrait les rejoindre demain en cas de victoire.

Ce match a sans doute laissé un goût amer aux supporters, mais il confirme le caractère résilient de cette équipe. Le regard est désormais tourné vers la Ligue des champions avec la réception de l’Étoile Rouge de Belgrade, mardi prochain, avant le Derby tant attendu contre l’OGC Nice le dimanche 27 octobre à l’Allianz Riviera.

