L’AS Monacœur floqué sur le maillot des Rouge et Blanc en Ligue des Champions

Un joli coup de projecteur pour le programme d’actions solidaires et de proximité de l’AS Monaco créé en 2017 et soutenu par le Président Dmitri Rybolovlev qui se veut au plus près du tissu associatif local, de la jeunesse du territoire, du football amateur de la région et des institutions de la Principauté.

L’AS Monaco a dévoilé un maillot très spécial pour la Ligue des Champions. En effet, le logo de l’AS Monacœur va être visible au bas du dos de celui-ci pendant toute la compétition européenne. Dès le match de gala qui aura lieu jeudi 19 septembre, les joueurs d’Adi Hütter porteront fièrement cette nouvelle pièce floquée sur la pelouse.

Publicité

Les actions menées par l’AS Monacœur

L’AS Monacœur s’articule autour de quatre piliers : la proximité, l’éducation, la santé et l’environnement. Et c’est dans cette optique qu’il soutient les organisations locales qui partagent les mêmes valeurs.

Parmi les actions phares du programme du club Monégasque, il y a le Kids Tour, la Munegu Cup, ÜNSEME et Zuventura qui font partie des plus importantes mais aussi le soutien à la Fondation Flavien, au Centre Hospitalier Princesse Grace, au Centre Scientifique de Monaco ou bien encore à l’Institut océanographique.

ASM – PSG : l’hommage émouvant à la Fondation Flavien et son combat contre les cancers pédiatriques

En dehors de cela, l’AS Monacœur place d’autres enjeux au cœur de ses préoccupations en organisant les opérations « Tous au Stade » avec la Ligue Méditerranée et le District Côte d’Azur et les expériences My Wish en faveur des enfants et des adolescents en situation de vulnérabilité. Il participe également à toutes les opérations RSE mises en place par la Ligue de Football Professionnel aux côtés des autres clubs de Ligue 1 et de Ligue 2.