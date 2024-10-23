Лига чемпионов: «Монако» громит «Црвену Звезду» и остаётся непобедимым с начала сезона

«Монако» не забивал по пять голов за матч в Лиге Чемпионов с 8 декабря 2004 года, на встрече с «Депортиво Ла-Корунья» (5:0) © ФК «Монако»

ФК «Монако» озарил стадион «Луи-II» своим практически идеальным достижением, обыграв 5:1 белградский «Црвена Звезда» под аплодисменты президента клуба, Дмитрия Рыболовлева. Этот пламенный матч приблизил «красно-белых» к плей-офф Лиги Чемпионов, принеся важные очки и укрепив непобедимость «Монако» в этом сезоне. Вернёмся к этому памятному вечеру!

В начале сезона 2024-2025 княжеский клуб ясно отметился солидными достижениями и безапелляционными результатами. Следуя за «ПСЖ» в Лиге 1, где они тоже остаются непобедимыми, монегаски продолжают своё беспроигрышное шествие в самом престижном европейском турнире.

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После вступительной победы над «Барселоной» (2:1) и ничьей, отвоёванной у «Динамо» Загреб (2:2), «Монако» действительно показал свою мощь, разгромив «Црвену Звезду».

Матч

С самого стартового свистка на трибунах и на поле воцарилась волнительная атмосфера. На матче присутствовало 9 590 зрителей, включая 1 000 сербских болельщиков, которые не прекращали свой хор. Монегаски – в отличной форме после блестящего начала во всех соревнованиях – быстро показали свою решительность.

Элиесс Бен Сегир моментально воспользовался удачной возможностью и нанёс первый удар в матче, но мимо створа ворот. В свою очередь, хорошо организованные сербы не заставили себя долго ждать, и Петер Олайинка замкнул верховую передачу с фланга, но Радослав Маецки без труда взял мяч.

Первая реальная возможность возникла 20-й минуте с молниеносным пасом Вильфреда Синго на Такуми Минимино, который хладнокровно переправил мяч в ворота и открыл счёт. Но радость болельщиков «Монако» длилась не долго. На 27-й минуте гости сравняли счёт с пенальти, исполненного Шерифом Ндиай после ошибки Тило Керера (1:1).

Pas de hors-jeu pour Minamino qui ouvre le score pour l’AS Monaco !#ASMFKCZ | #UCL pic.twitter.com/80dZ68Ks0n — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 22, 2024

Напряжённый конец первого тайма

«Красно-белые», ошарашенные плотной сербской защитой, нашли в себе силы отреагировать до перерыва. В последней атаке перед свистком арбитра Брель Эмболо воспользовался замешательством соперника и вновь вывел своих вперёд (2:1, 45’+4’). Оглушённые этим залпом сербы почувствовали, что их надежды на ничью тают на глазах.

© ФК «Монако»

Расчехляй орудия!

Вернувшись из раздевалки, монегаски стали уверенно прессинговать. С первых же минут Аклиуш и Кайо Энрике попытали удачу, но сербский голкипер Марко Илич отстоял свои ворота. На 54-й минуте Синго пушечным выстрелом с 35 метров пробил в девятку, взорвав в ликовании весь стадион (3:1). Какая чудная демонстрация силы!

Quelle inspiration géniale de Singo ! 😱



L’Ivoirien décoche une superbe frappe aux 35 mètres pour faire le break 👏#ASMFKCZ | #UCL pic.twitter.com/undNwlQBrD — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 22, 2024

«Монако» продолжал давить противника. Видеоарбитры не засчитали гол Эмболо, усмотрев игру рукой, но натиск монегасков не слабел. Стремительный обмен передачами позволил Минамино реализовать дубль (4:1, 70’). Этот дубль стал настоящим облегчением для форварда, не забивавшего с 5 сентября, во время разгрома Японией Китая (7:0).

© ФК «Монако»

Вишенка на торте

Возможности появлялись одна за другой, и несмотря на звенящие штанги, «красно-белые» нашли средство эффектно закончить матч. В дополнительное время блестящую канонаду финальным аккордом завершил Аклиуш, записав на свой счёт финальный гол (5:1, 90’+6’).

Maghnes Akliouche pour le 5-1 qui scelle définitivement la victoire monégasque ! 😍



L’AS Monaco rebondit bien après son match nul face au Dinamo Zagreb lors de la J2 🤝 pic.twitter.com/kqSARweZGY — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 22, 2024

Реакция Ади Хюттера

«Прежде всего я хотел бы поздравить мою команду с прекрасной победой и высоким уровнем, продемонстрированном во втором тайме. Мы действительно упустили несколько возможностей, но это не сильно сказалось на результате. Я очень доволен этой второй победой дома. Я горжусь моими игроками и счастлив их достижениям», начал монакский тренер.

Об идеальном вечере: «Как тренеру, мне всегда есть, на чём остановиться. Это, прежде всего, касается первого тайма. Мы создали себе много возможностей, забили пять голов. Я считаю, что второй тайм сыгран идеально. Мы также увидели, что, когда мы полностью не сосредоточены, забивать может любая команда. Так и произошло. В первом тайме сербы играли чисто, но потом разница стала колоссальной».

О невероятном голе Вильфреда Синго: «Я думаю, что в этой встрече он отличился не только своим голом. У него получился решающий пас, другой не удался. Это особый игрок, он мне очень нравится. Его гол мог бы стать одним из красивейших в сезоне – пушечный залп в девятку. В целом, он фантастически сыграл в этом матче, и его невероятный гол был забит в ключевой момент».

О голе Бреля Эмболо: «Иногда нам приходится мириться с нехваткой голов, но сегодня мы отметились самым лучшим образом, особенно Брель. Он дважды мог забить и сделал голевую передачу.

Он фантастически играл в этом матче, и мы очень довольны, ведь это такая редкость забить пять голов в Лиге Чемпионов! Это просто фантастика! Я действительно доволен достижениями моей команды и наших форвардов. Мы могли бы забить и больше, но сегодня вечером матч и так был прекрасным».

© ФК «Монако»

Об амбициях на нынешнем этапе соревнований: «Семь очков за три матча – это замечательно. Мы одержали две красивые победы дома над «Барселоной» и ««Црвеной Звездой» и добились ничьи в Загребе, несмотря на трудности на поле. Наши амбиции ясны: мы хотим закончить среди первых двадцати четырёх. Мы будем полностью сосредоточены на следующей встрече в Лиге Чемпионов, но прежде, в воскресенье, нас ждёт важный матч – дерби в Ницце».

Преемник С1

Эта подавляющая победа позволила «Монако» набрать 7 очков и временно выйти в лидеры турнирной таблицы Лиги Чемпионов. Затем «Астон Вилла» быстро нагнал княжеский клуб, набрав 9 очков после победы над «Болоньей» (2:0). Что касается сербов, то они – в полном замешательстве после этого третьего проигрыша подряд.

Кажется, монегаски готовы продолжить марафон к своей европейской мечте. Путь до плей-офф ещё долог, но они движутся семимильными шагами! Теперь игроки готовятся к противостоянию со своими соседями по Лазурному берегу, «Ниццей», в воскресенье, 27 октября, после чего, 5 ноября, они померятся силами с «Болоньей», их следующим европейским соперником.

© ФК «Монако»

Лига 1: Сыграв вничью с «Лиллем», монегаски продлевают свою беспроигрышную серию