Champions League : L’AS Monaco vince in extremis a Bologna e si conferma imbattuto in Europa

In un incontro teso e combattuto, l’AS Monaco ha rimontato il Bologna per 1-0 nei minuti finali e ha ottenuto una vittoria cruciale che consolida la sua presenza nelle prime otto posizioni della Champions League. Ripercorriamo una partita segnata dalla rete di Thilo Kehrer e da una vittoria in extremis.

Prima di ottenere la preziosa vittoria contro il Bologna, che si rivelerà decisiva per la qualificazione ai play-off di Champions League, l’AS Monaco ha sfiorato la sconfitta. Dopo un periodo difficile in campionato con due insuccessi di fila, il club del Principato non si è lasciato sfuggire l’occasione di consolidare la propria posizione tra le prime otto squadre del girone.

Con questa vittoria, il Monaco ha ora 10 punti e si avvicina ai play-off, rimanendo imbattuto nella competizione europea.

Il Monaco domina, ma il Bologna resiste

Allo Stadio Renato-Dall’Ara si sono affrontate due squadre dai percorsi contrastanti, sotto gli occhi di Dmitri Rybolovlev, presidente dell’AS Monaco, che nel pomeriggio aveva fatto il tifo per i giovani calciatori in Youth League (pareggio, 0-0).

La partita inizia con un primo spavento dovuto all’attacco del Bologna. Juan Miranda tenta la fortuna al 9′, ma il suo tiro sorvola la porta monegasca. La risposta dell’AS Monaco non si è fatta attendere: al 15′, Breel Embolo si trova solo davanti al portiere Lukasz Skorupski dopo uno splendido controllo, ma il tiro colpisce il palo.

Nonostante il dominio del Monaco, le occasioni sono state poche e negate dalla guardia del portiere del Bologna. Il primo vero colpo arriva al 19′, quando Wilfried Singo sembra segnare il primo gol della partita da un calcio d’angolo. Dopo un intervento del VAR, l’arbitro annulla il gol per un fallo di Singo sul portiere del Bologna.

Pochi minuti dopo, Aleksandr Golovin pensa di aver trovato la rete con un calcio di punizione, ma Skorupski devia la palla di poco sopra la traversa.

Un secondo tempo teso

Mentre la partita va verso la conclusione, le intenzioni rimangono chiare: il club della Rocca vuole forzare la mano. I biancorossi continuano a dominare, ma faticano a concretizzare le occasioni. Al 39′ il Bologna pensa di essere passato in vantaggio con un tiro di Santiago Castro, ma l’attaccante argentino sembra essere in fuorigioco.

La tensione sale, ma il Club monegasco sembra ancora avere il controllo. Poco prima dell’intervallo, Maghnes Akliouche ha una grande occasione per segnare, ma ancora una volta Skorupski interviene brillantemente.

Dopo il fine primo tempo, la dinamica non cambia di molto, anche se il Bologna cerca di contrastare maggiormente il gioco. Nonostante qualche tentativo della squadra di casa, come il tiro di Giovanni Fabbian ben parato da Radoslaw Majecki (55′), la partita sembra avviarsi verso un deludente pareggio. Ma in un momento di incertezza collettiva, la svolta arriva da un calcio d’angolo.

Thilo Kehrer, eroe della partita

All’87’, dopo il calcio d’angolo finale di Aleksandr Golovin, il capitano Thilo Kehrer si trova da solo sul palo più lontano. L’internazionale tedesco, autore di un’ottima stagione, non esita a spingere il pallone nella rete di Skorupski con un tiro di destro.

Il gol salva la squadra di Adi Hütter e regala all’AS Monaco la vittoria per 1-0, facendola diventare la prima squadra a vincere a Bologna in una competizione europea. Questa vittoria tardiva dimostra come il Monaco sia in grado di superare le avversità, una caratteristica che ora sembra essere diventata una sua esclusiva.

Le reazioni di Adi Hütter

Sul gol di Kehrer all’ultimo respiro: “Una partita dura 90 minuti e quando si segna all’ultimo istante può sempre essere un po’ fortuna. Ma se si considera lo svolgimento della partita, credo che abbiamo meritato di prendere i tre punti, soprattutto se si guarda al nostro primo tempo, che è stato buono. Nel secondo tempo siamo stati compatti e abbiamo impedito al Bologna di creare occasioni.

Ora abbiamo dieci punti in quattro partite, un passo importante nella corsa ai play-off. Sono felice che Thilo, in qualità di capitano, abbia segnato il gol decisivo per conquistare i tre punti. Anche Breel è un leader in questa squadra giovane, quindi sono soddisfatto di questa partita”.

Cosa pensa della vittoria: “Come allenatore, la cosa più importante era assistere a una reazione dopo la sconfitta contro l’Angers. Abbiamo dimostrato di essere capaci di giocare un calcio veloce nel primo tempo. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo una delle squadre più giovani della competizione, quindi sono orgoglioso di quello che hanno dimostrato i ragazzi stasera”.

La squadra può ambire alla Top 8? “È vero che siamo nelle prime posizioni della classifica, ma siamo concentrati al massimo sulla prossima partita a Strasburgo. Non so se si possa parlare di Top 8, perché la Champions League ha un nuovo format in questa stagione e nessuno sa esattamente quanti punti servono per passare al turno successivo.

I nostri prossimi quattro avversari saranno difficili (Benfica, Arsenal, Aston Villa e Inter Milano), ma potremo giocare con più fiducia in noi stessi. So che saremo in grado di vincere la prossima partita anche se affronteremo una grande squadra, come è successo stasera contro il Bologna”.

Un inizio di stagione perfetto in Europa

Con questa vittoria, l’AS Monaco si è assicurato una posizione invidiabile nel suo girone, salendo a 10 punti e conquistando il terzo posto. Un risultato più che incoraggiante per il resto della campagna europea. Questa performance in Champions League è ancora più impressionante se si considera che l’AS Monaco è ancora imbattuto dopo le prime quattro partite (due vittorie e un pareggio), il suo miglior inizio di stagione in questa competizione.

Il club monegasco è anche la prima squadra francese, dopo il Paris Saint-Germain, a conquistare 10 punti nei primi quattro incontri di Champions League, impresa riuscita in passato all’Olympique Lyonnais nel 2009-2010. Con questo successo, il club del Principe ha fatto un passo avanti verso i play-off, una fase decisiva che potrebbe segnare una svolta in questa stagione europea.

Si va avanti, nonostante gli ostacoli

A soli cinque giorni dalla trasferta di Strasburgo, nell’undicesima giornata di Ligue 1, l’AS Monaco, forte della vittoria in Champions League, deve continuare ad alzare il tiro dopo due sconfitte consecutive in campionato. La vittoria a Bologna è stata senza dubbio la svolta necessaria per risollevare le sorti del Monaco e permettere alla squadra di Adi Hütter di continuare a sognare in Europa.

